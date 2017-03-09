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Публикации за 09.03.17

ММК представит свою продукцию на выставке в Каире

ММК представит свою продукцию на выставке в Каире

В Каире начинает работу VIII Международная металлургическая выставка «Metal & Steel-2017».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выставка будет проходить с 9 по 11 марта. На стенде ОАО «ММК» посетители могут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками горячекатаного и холоднокатаного рулонного проката, а также сортового проката производства одной из крупнейших российских металлургических компаний. Кроме того, здесь же можно получить информацию о новейшей продукции ММК – высокопрочных и износостойких сталях, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

Египет – одна из ключевых стран Ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ОАО «ММК». В 2016 году отгрузка металлопродукции Магнитки в Арабскую Республику Египет составила порядка 150 тысяч тонн, что делает ее пятым по величине внешнеторговым партнером комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом году ММК поставил в страны Ближнего Востока 1685 тыс. тонн металлопродукции, что составило более половины экспортных поставок комбината.

Международная металлургическая выставка «Metal & Steel» проходит ежегодно с 2010 года, и является крупнейшей в регионе Ближнего Востока выставкой металлообработки, металлургии и металлоторговли и платформой деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов. В 2016 году выставка собрала на площади 15000 кв. м выставочного центра Каира 245 экспонентов из 22 стран и более 7 тысяч посетителей-специалистов из 18 стран.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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