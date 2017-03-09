В Челябинске на ходу загорелся трамвай

Публикации за 09.03.17

В Челябинске загорелся трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около полудня произошло возгорание вагона на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке трамвая.

Ликвидировать огонь удалось еще до прибытия к месту происшествия пожарного расчета.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 09.03.17

В Челябинской области депутаты «прокатили» главу села, проголосовав за технического кандидата. / Пьяный южноуралец избил санитара скорой помощи. / Озерские аферисты, похитившие 63 миллиона рублей при строительстве домов для военных, потребовали отмены приговора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»