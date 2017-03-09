В Челябинске на ходу загорелся трамвай

В Челябинске загорелся трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около полудня произошло возгорание вагона на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке трамвая.
Ликвидировать огонь удалось еще до прибытия к месту происшествия пожарного расчета.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 09.03.17
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