Южноуральская школьница пойдет под суд за махинации с купюрами Банка приколов

Публикации за 09.03.17

Ученица одной из южноуральских школ окажется на скамье подсудимых за мошенничество. 16-летняя девушка вместе со своей подругой накупила в магазине сигарет и других товаров на 2,5 тысячи рублей, рассчитавшись с продавцом купюрами банка приколов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Миасское. Девушки 16 и 20 лет пришли в магазин. Старшая попросила у продавца пачку сигарет и протянула ей сувенирную купюру номиналом в 500 рублей, которые принесла из дома ее 16-летняя подельница. Девушки знали, что у продавца проблемы со зрением.

Почти сразу после первой покупки они вернулись в минимаркет и набрали других товаров на общую сумму в 1 тысячу рублей. И снова деньги при расчете оказались сувенирными. Когда вошедшие во вкус девицы вернулись в магазин в третий раз, продавщица заподозрила неладное и вызвала полицию.

Общий ущерб, причиненные действиями девушек магазину, оценивается в 2,5 тысячи рублей, теперь обеим грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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