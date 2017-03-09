В Чебаркуле разыскивают цыгана, лишившего беременную подругу почки

Публикации за 09.03.17

На Южном Урале разыскивают цыгана, лишившего беременную подругу почки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звонок в дежурную часть ОВД поступил из приемного покоя областной клиники. Медики сообщили, что к ним поступила 30-летняя жительнице деревни Щапино с тупой травмой живота – женщину пришлось поместить в реанимационное отделение.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между пострадавшей и ее сожителем возникла ссора, и мужчина нанес ей несколько сильных ударов новой в область спины, отчего она потеряла способность двигаться и пролежала на полу до самого утра. Только после семи часов утра следующего дня мужчина решил вызвать медиков. А после приезда врачей избивший женщину сожитель скрылся.

В больнице пострадавшую прооперировали – пришлось удалить поврежденную почку. Кроме того, оказалось, что женщина находится на 9 неделе беременности. Плод удалось сохранить.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает цыгана Михайловского Виталия Александровича 1971 года рождения, уроженца поселка Белово Алтайского края. В полиции отмечают, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками.

Челябинск, Олег Кирьянов

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