ММК увеличил расходы на социальные программы

Публикации за 10.03.17

В 2016 году Группа ММК направила на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов свыше 2,15 млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Как сообщили в пресс-службе ММК, если в 2015 году суммарные затраты на социальные проекты по Группе ММК были на уровне 1,4 млрд рублей, то в 2016 году они выросли до 2,15 млрд рублей, из которых 1,24 млрд – доля Магнитогорского металлургического комбината. Спектр благотворительных и социальных программ, реализуемых Магнитогорским металлургическим комбинатом и обществами Группы ОАО «ММК», охватывает практически все стороны жизни персонала, а также бывших работников компании. Традиционно важнейшим направлением социальной деятельности Группы ММК являются благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели предприятия Группы ММК выделили в 2016 году 868,6 млн рублей, из которых почти 500 млн пришлись на долю материнской компании.

Другое направление социальной работы – медицинское обслуживание работников и реализация медицинских программ, на которые в Группе ММК в прошлом году было израсходовано более 428,7 млн рублей. На оздоровление работников и членов их семей было направлено 441,5 млн рублей.

Принципиальным вопросом для ММК является формирование основ здорового образа жизни, развитие спортивной культуры и объектов спортивной инфраструктуры. В 2016 году на эти цели выделено 110,2 млн рублей. Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры обошлось компании в 70 млн рублей. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 140,8 млн рублей.

Важное место в социальной деятельности Группы ММК занимает реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2016 году предприятия Группы направили на эти цели 74,7 млн рублей. Таким образом, по всем направлениям социальной деятельности в 2016 году отмечен рост финансирования. Магнитогорский металлургический комбинат является социально ориентированной компанией. Компания добровольно несет социальные обязательства, направленные на повышение качества жизни своих работников и их семей. Усилия ОАО «ММК» в данном направлении неоднократно получали общественное признание. Так, в июле 2016 года Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем XIII отраслевого конкурса Горно-металлургического профсоюза России «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Социально-экономическая эффективность Коллективного договора».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 10.03.17

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