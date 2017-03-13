NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО)

Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО)

В Челябинске объявили о начале ямочного ремонта на дорогах города. Прежде всего, дорожники займутся покрытием центральных улиц, которые местами напоминают решето. Большую часть ям здесь обещают залатать за несколько недель.

Новый День: Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО)

При этом автомобилисты, как всегда весной, отмечают, что асфальт растаял вместе со снегом. Огромные ямы и дыры буквально повсюду, даже на самых важных для трафика артериях – Копейском шоссе, ул. Цвилинга, Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Автомобилисты жалуются, что они уже устали постоянно выбрасывать деньги на ремонт своих транспортных средств. Дорожники, пытаясь как-то улучшить ситуацию, вырезают старое покрытие возле ям с помощью фрезы и заполняют образованный таким образом сектор асфальтом.

По словам мэра города Евгения Тефтелева, сегодня для ямочного ремонта применяются специальные смеси, которые можно укладывать при температуре до минус 30 градусов – специалисты, дескать, обещают, что они продержатся пару месяцев. «А вот в мае мы уже сможем начать хороший или средний ремонт полотна пластами», – утверждает глава города.

На ремонт дорожных покрытий городская администрация собирается выделить 700 млн рублей, 200 млн из которых будут потрачены на разметку, замену и установку светофоров и знаков и прочие моменты, способствующие повышению безопасности дорожного движения.

Дорога разбита даже по окнами мэрии
Дорога разбита даже по окнами мэрии

Челябинск, Олег Кирьянов, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 13.03.17

В Кыштыме пенсионерка заявила о краже и спряталась от полиции. / Мошенницы оставили без материнского капитала 24 южноуральские семьи. / В Челябинской области нашли мертвой 16-летнюю студентку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter