Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

В Челябинске объявили о начале ямочного ремонта на дорогах города. Прежде всего, дорожники займутся покрытием центральных улиц, которые местами напоминают решето. Большую часть ям здесь обещают залатать за несколько недель.

При этом автомобилисты, как всегда весной, отмечают, что асфальт растаял вместе со снегом. Огромные ямы и дыры буквально повсюду, даже на самых важных для трафика артериях – Копейском шоссе, ул. Цвилинга, Свердловском проспекте и проспекте Ленина. Автомобилисты жалуются, что они уже устали постоянно выбрасывать деньги на ремонт своих транспортных средств. Дорожники, пытаясь как-то улучшить ситуацию, вырезают старое покрытие возле ям с помощью фрезы и заполняют образованный таким образом сектор асфальтом.

По словам мэра города Евгения Тефтелева, сегодня для ямочного ремонта применяются специальные смеси, которые можно укладывать при температуре до минус 30 градусов – специалисты, дескать, обещают, что они продержатся пару месяцев. «А вот в мае мы уже сможем начать хороший или средний ремонт полотна пластами», – утверждает глава города.

На ремонт дорожных покрытий городская администрация собирается выделить 700 млн рублей, 200 млн из которых будут потрачены на разметку, замену и установку светофоров и знаков и прочие моменты, способствующие повышению безопасности дорожного движения.

Дорога разбита даже по окнами мэрии

Челябинск, Олег Кирьянов, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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