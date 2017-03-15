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Публикации за 15.03.17

В Магнитогорске автомобили массово проваливаются под асфальт (ФОТО)

В Магнитогорске автомобили массово проваливаются под асфальт (ФОТО)

В Магнитогорске асфальт продолжает активно таять вместе со снегом, а дороги превращаются в ловушки. Так, на пересечении ул. Менделеева и ул. Строителей под асфальт провалились сразу три автомобиля. Сообщение об этом происшествии в месте с фотографиями с места событий были накануне опубликованы пользователями в социальной сети.

Новый День: В Магнитогорске автомобили массово проваливаются под асфальт (ФОТО)

«Весна, тает и асфальт», – подписал свои фотографии автор.

Фото: группа «На дорогах Магнитки!&quot;
Фото: группа «На дорогах Магнитки!"

Другие пользователи отмечают, что зимой на этом же месте ремонтировали трубы. «Там все зимой перерыли и, похоже, обратно нормально закопать так и не смогли, с приходом весны грунт начал основательно проседать», – пишет один из пользователей.

Позднее в той же группе появилась информация о том, что к месту происшествия прибыли дорожные работники, которые засыпали провал чем-то зеленого цвета.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 15.03.17

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