Могло быть и меньше: на Южном Урале снижается смертность от рака, но запущенных случаев по-прежнему много

Публикации за 15.03.17

В Челябинской области снижается смертность от рака: за год этот показатель сократился на 1,5%. Об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» Андрей Важенин.

Как сообщает «Новый День», по большей части, эпизоды с летальным исходом – 229 человек на 100 тысяч – это запущенные случаи, когда лечение было начато слишком поздно. Самой частой причиной смерти из-за онкологии в 2016 году стал рак легких, рак молочной железы, рак предстательной железы «опередил» рак желудка в сравнении с предыдущим годом.

Снижаются и показатели заболеваемость – почти на тысячу меньше выявлено новых образований. Чаще всего диагностируют опухоли легких, трахеи и бронхов – 10,5%, предстательной железы – 8%. Медики подчеркивают: у тех, кто своевременно обратился к врачу, есть шанс вылечиться.

Однако получению своевременной медпомощи мешают бюрократия, большие очереди, необходимость самостоятельно сдавать множество анализов и проходить дополнительные обследования. По словам заместителя главного врача ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» Натальи Ворошиной, подготовка к диспансеризации занимает длительный период – порядка двух месяцев, в то время, когда на счету каждая минута. Если же пациент имеет другие хронические заболевания, то процесс может быть еще дольше.

Все еще велико количество врачебных ошибок: неточность диагноза, невнимательность к результатам обследований и анализов.

Отметим, на сегодняшний день в области работает 169 врачей-онкологов, для онкобольных организовано 1 тысяча 244 места в стационарах, а также 371 радиологическая койка. В то же время за год было зарегистрировано свыше 364 тысяч обращений к онкологам и 22,6 тысячи – к радиологам.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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