Мэр Бакала, заставлявший подчиненных платить за него штрафы, не смог оспорить приговор

Публикации за 15.03.17

Главе Бакала, осужденному за злоупотребление полномочиями, не удалось оспорить приговор.

Напомним, в конце декабря прошлого года Саткинский городской суд признал руководителя Бакальского городского поселения Сергея Степанова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления.

Установлено, что Степанов в период мая-июня 2015 года потребовал от начальника отдела администрации оплатить назначенный ему за невыполнение в срок законного предписания должностного лица штраф в 2 тысячи рублей. Подчиненная беспрекословно выполнила указание, заплатив штраф из собственных средств.

Кроме того, летом того же года по устному указанию главы было издано распоряжение о премировании сотрудников администрации на общую сумму около 41 тысячи рублей. Когда чиновники получили премию, мэр забрал у них поощрения, чтобы внести деньги в счет административных штрафов, назначенных за неисполнение в срок законного требования судебного пристава-исполнителя и нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Ущерб, причиненный бюджету города и подчиненной ему чиновнице, превысил 42 тысячи рублей.

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Суд приговорил Сергея Степанова к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему было запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Не согласившись с приговором суда, глава Бакала обратился в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда с апелляционной жалобой, заявляя о своей невиновности. Сегодня жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговор Саткинского городского суда вступил в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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