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Челябинск

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Публикации за 15.03.17

Мэр Бакала, заставлявший подчиненных платить за него штрафы, не смог оспорить приговор

Мэр Бакала, заставлявший подчиненных платить за него штрафы, не смог оспорить приговор

Главе Бакала, осужденному за злоупотребление полномочиями, не удалось оспорить приговор.

Напомним, в конце декабря прошлого года Саткинский городской суд признал руководителя Бакальского городского поселения Сергея Степанова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления.

Установлено, что Степанов в период мая-июня 2015 года потребовал от начальника отдела администрации оплатить назначенный ему за невыполнение в срок законного предписания должностного лица штраф в 2 тысячи рублей. Подчиненная беспрекословно выполнила указание, заплатив штраф из собственных средств.

Кроме того, летом того же года по устному указанию главы было издано распоряжение о премировании сотрудников администрации на общую сумму около 41 тысячи рублей. Когда чиновники получили премию, мэр забрал у них поощрения, чтобы внести деньги в счет административных штрафов, назначенных за неисполнение в срок законного требования судебного пристава-исполнителя и нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Ущерб, причиненный бюджету города и подчиненной ему чиновнице, превысил 42 тысячи рублей.

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Суд приговорил Сергея Степанова к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему было запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Не согласившись с приговором суда, глава Бакала обратился в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда с апелляционной жалобой, заявляя о своей невиновности. Сегодня жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговор Саткинского городского суда вступил в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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