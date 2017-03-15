Самые крутые слухи недели: шаг вперед, два шага назад

Публикации за 15.03.17

Челябинские VIPы неплохо устроились – законопослушные граждане смиренно сбрасываются на обновление их собственности, в числе борцов с Томинским ГОКом появился политический тяжеловес – интерес у него шкурный, значит, будет биться всерьез, а в ЮУрГУ опять борются за теплые места – все это в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Вершки и корешки

Говорят, что скандал, разгоревшийся благодаря бдительности местного ОНФ (точнее, благодаря чуткости представителей отделения к запросам и жалобам южноуральцев) вокруг семи с гаком миллионов, что фонд капстроительства решил выделить на ремонт здания №20 по проспекту Ленина в Челябинске, большая часть коего принадлежит богачу Борису Видгофу (в здании находится его гостиница «Славянка»), грозит перерасти в скандал федерального уровня. Ибо поскольку ОНФ обратил внимание на морзянку челябинцев, теперь жители других районов областного центра, в частности Металлургического, готовы поделиться информацией, какую недвижимость главного медведя Мякуша добренький фонд капремонта намерен подлатать на народные деньги. При этом, ситуация с общежитиями, что принадлежат строительным кланам ЧМЗ, а на их ремонт должны сбрасываться все горожане, куда более кислая, чем предполагаемый ремонт «Славянки» – тут-то задние одно, а общежитий – почти два квартала.

Впрочем, и со «Славянкой» все довольно мило: из 8 миллионов, выделенных на ремонт дома, в котором помимо гостиницы, есть еще несколько подъездов с текущей крышей и прочими проблемами, около 6 «лимончиков» должны пойти именно на ремонт видгофовского «хотельчика».

Закопают или пустят?

Меже тем, болтают, в Москве эксперты – метростроевцы представили в соответствующие структуры (те, что дают деньги на долгострои и прочие сомнительные проекты из советского прошлого) свое видение вопроса, нужно или нет Челябинску метро. На их взгляд – не нужно: мол, дорого этот уральский Манхэттен (в смысле гранитные породы) долбить и небезопасно (под землю-то, если что, весь городской центр уйдет). Типа, нужно засыпать. Сведущие челябинцы хватаются за голову: как бы и на эти «раскопки» не претендовал (как на бездонную яму) Алтушкин – в качестве резервуара для отходов пропихиваемого им Томинского ГОКа.

О ГОКе

Кстати, о Томинском ГОКе. Говорят, Виктор Христенко озаботился судьбой малой родины и встал в ряды влиятельных лоббистов НЕстроительства этого объекта вблизи самого крупного города Южного Урала. Озаботился не случайно. Якобы с их с товарищами совместного актива ЧТПЗ толпами бегут люди. Причем, хорошо обученные и востребованные на заводе и в компании: не хотят для своих детей и внуков тяжкой участи жителей экологически неблагополучной территории.

И вправду нелепо: одно предприятие – цех белой металлургии трубопрокатчиков демонстрирует современный технократический мировой тренд, а Коркинский разрез и потенциальный ГОК возвращают регион в мутное прошлое времен аварии на «Маяке».

Жесткий бархат

Болтают, что «назначение» экс-комсомольского работника, экс-журналиста, ныне – декана журфака ЮУрГУ Людмилы Шестеркиной в очередной раз человеком года – это не властное дежавю. Это, так сказать, почетный социальный парашют перед отставкой. По слухам место Петровны займет Дмитрий Харитонов, который вскоре (на очередных выборах) намерен побороться за должность ректора универа. Злопыхатели шипят: студенты и ППС от такого расклада только выиграют (если сравнивать с сегодняшней ситуацией на этом гуманитарном факультете).

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