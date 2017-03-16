Южноуральцев призвали не отказываться от вскрытия умерших родственников

Публикации за 16.03.17

Родственникам умерших от болезней не стоит отказываться от вскрытия. Об этом заявил главный патологоанатом Челябинской области Глеб Сычугов.

Как сообщает «Новый День», в судмедэкспертном деле сложилась довольно интересная ситуация. Например, в ряде случаев можно не проводить вскрытие, если этого не хотят близкие покойного. «Родственники часто просят не вскрывать тело. По причине религиозных убеждений или по другим причинам. У врача есть право выдать заключение о смерти, если он точно знает причину. Если не знает, то выдавать свидетельство он не обязан» – напомнил Глеб Сычугов. И призывает коллег быть более щепетильными и добиваться установления точной причины смерти: «Если не было посмертного заключения, то возникает вопрос – был ли, например, злокачественный процесс?»

Он отметил, что Минздрав требует учитывать все смерти, где есть онкология. И из двух возможных причин, например, астма и опухоль, патологоанатом предпочтет указать опухоль, даже если причиной смерти была астма. Все это искажает факты, считает Глеб Сычугов, и меняет реальную картину заболеваемости: «Мы используем аутопсийную (вскрытие) и прижизненную диагностики. Для чего? Для того, чтобы провести сличение различных диагнозов. Все это важно для получения достоверной информации, для учета смертности, для более точной статистики».

Кстати, существует совместный приказ полиции, минздрава и Следственного комитета, предписывающий тела людей, старше 80 лет и без признаков насильственной смерти, хоронить без вскрытия.

Видимо, причины смертности пожилых россиян никому не интересны.

Челябинск, Ольга Орлова

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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