Это от старости: коммунальщики объяснили, почему жители челябинской многоэтажки живут в тумане

Публикации за 17.03.17

Жильцы многоэтажного дома в Тракторозаводском районе Челябинска, расположенного по ул. Культуры, жалуются на густой пар, который валит из подвала. Мало того, что люди ничего не видят в подъезде, так еще и рискуют получить серьезные травмы – испарения приводят к образованию на ступенях и стенах наледи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители местной УК не могут справиться с проблемой – после каждого их вмешательства пар спустя какое-то время появляется снова.

«Это старый дом, такое случается. Кроме нас, там еще могли вести работу специалисты коммунальных теплосетей города. Кроме того, в этом доме проживают такие граждане, которые вполне могут спутать проведение ремонтных работ с испарениями», – цитирует коммунальщиков «Первый областной».

Челябинск, Олег Кирьянов

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