Полиция Южноуральска разыскивает сладкоежку в полном расцвете сил

Южноуралец вынес из магазина семь коробок конфет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, неизвестный мужчина совершил кражу сладостей в одном из магазинов Южноуральска.
Семь коробок конфет «Мерси» продавцы оценили в 1 тысячу 730 рублей. Мужчина был снят установленной в торговой точке видеокамерой.
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Сотрудники полиции переживают за судьбу воришки и просят сообщить граждан, что-либо знающих о нем. Его приметы: на вид от 45 до 50 лет, плотного телосложения, рост примерно 170 см, волосы темные, с залысиной, внешность европейская. Одежда черная: куртка, рубашка, джинсы и ботинки.
Граждане, узнавшие по описанию преступника, могут анонимно позвонить по телефону (8-35134) 4-22-30. Сотрудники полиции заранее благодарят южноуральцев, желающих принять участие в судьбе заблудившегося соотечественника.
Челябинск, Ольга Орлова
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