В Магнитогорске мать-медик отравила дочь лекарством

Публикации за 17.03.17

В Магнитогорске 5-летняя девочка оказалась на больничной койке в результате отравления медикаментами. Таблетки ребенку дала мать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5-летняя девочка в детском саду внезапно пожаловалась на плохое самочувствие. Ребенку тут же вызвали медиков, которые приняли решение о немедленной госпитализации. Впоследствии врачи диагностировали у девочки отравление миноциклином – этот антидепрессант принимает ее мать. Оказалось, что женщина перепутала свой препарат с лекарством, которое девочка принимает от лямблиоза. Примечательно, что 28-летняя мать пострадавшей должна быть хорошо знакома не только с лекарствами, но и с основами безопасности при их приеме, потому что работает фельдшером в скорой медицинской помощи.

Местная прокуратура начала проверку по факту этого происшествия.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 17.03.17

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