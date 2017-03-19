Практичность против эмоций. Гороскоп РИА «Новый День» на 20 – 31 марта 2017

Публикации за 19.03.17

Солнце переходит к знаку Овна. Меркурий тоже в течение всего периода будет у Овна, но 31 марта уйдёт к Тельцу. Венера уже находится у Овна, и останется у него до конца месяца. Марс по-прежнему остаётся у Тельца.

При Солнце в Овне люди испытывают тягу к лидерству, а также к самостоятельности. Солнце обеспечивает их дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации.

Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. В случае, когда есть задача и цель, это состояние, в принципе, полезное, но требует дополнительных сил для концентрации внимания. Лучше всего удаётся работа с информацией, общение с людьми. Перейдя к Тельцу, 31 марта, Меркурий станет спокойным и консервативным. Людей будет привлекать только то, что имеет практическую ценность. Новые идеи в этот период воспринимаются плохо, зато деятельность на основе привычных представлений обеспечивает отличный результат.

Венера в Овне остаётся горячей, нетерпеливой, грубой, прямолинейной, не хочет тратить время на соблюдение условностей и стремится достичь цели кратчайшим путём. В это время практические соображения легко приносятся в жертву эмоциям, что в некоторых случаях может привести к большим потерям, но иногда и наоборот: Венера случайно даёт шанс получить незаслуженно много.

Марс у Тельца концентрируется на решении проблем существования. Люди в этот период уделяют больше внимания своим насущным проблемам, интересы развития, познания, престижа и т.д. – отходят на второй план и почти всегда приносятся в жертву текущим потребностям. Люди склонны принимать во внимание своё будущее положение, не спешат тратить деньги, в работе их интересует только вознаграждение, вообще, ведут себя утилитарно, меркантильно.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Марса с Ураном и Нептуном, Меркурия с Марсом и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Венерой и Солнцем, а также Урана с Солнцем и Сатурном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Положительно оценивается взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже выглядит успешной, но 31 марта возможны некоторые проблемы из-за формальностей. Период неблагоприятен для проявления самостоятельности и лидерских качеств: коллективная и одиночная работа оцениваются негативно, Овнам рекомендуется действовать на вторых ролях, не начиная собственных проектов, а только помогая осуществлять планы коллег. При этом гармоничные аспекты Сатурна создадут подходящие возможности для успешного применения в работе своих знаний и опыта, использования связей и деловых отношений. Хороший момент для решения официальных и юридических вопросов, обращения к вышестоящим инстанциям, для работы с официальными и деловыми документами, заключения договоров, соглашений. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, за исключением 31 марта. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни почти в течение всего периода благоприятный, но с 29 числа он становится негативным. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также к решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит первый день декады, 20 марта, но на остальные дни прогноз положительный. Выполнение основной работы оценивается позитивно только в промежуток 21 – 27 марта: в начале и конце месяца ожидаются трудности. На весь период гороскоп даёт негативный прогноз по работе в одиночку, поэтому, предпочтительна коллективная деятельность. Гармоничные аспекты Марса с Юпитером, Ураном и Нептуном создадут благоприятные условия для применения своих способностей и продвижения в делах и карьере. Возможно успешное решение юридических проблем, заключение договоров и соглашений, укрепление своей репутации, повышение профессионального статуса. Подходящий период для командировки, дальней поездки. Гармоничный Уран будет способствовать осуществлению планов и идей, проявлению инициативы при контактах с партнёрами, обновлению производства и профессиональной деятельности в целом. В последние несколько дней марта Овнам в работе понадобится интуиция и фантазия. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, кроме 20 марта.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем и Плутона с Луной. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Марсом и Юпитера с Нептуном. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами остаётся неблагоприятным. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными партнёрами положительный. Рекомендуется коллективная работа, одиночная деятельность оценивается отрицательно. Подходящий период для решения имущественных, хозяйственных, административных вопросов. В контактах с местными партнёрами полезно будет проявить решительность, волю, инициативу. Гармоничный Нептун поможет Тельцам применить свои творческие способности, найти в нужный момент удачное решение, а также наладить отношения с партнёрами. В то же время, напряжённый Сатурн не позволит продвинуться в работе при попытке расширить сферу деловых интересов. Не рекомендуется начинать новый, особенно, крупный проект. Неблагоприятный период для карьерного роста. Собственные идеи необходимо тщательно взвешивать, и лучше отложить их осуществление до лучших времён. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 27 – 29 марта.

У Тельцов-женщин положительный прогноз по выполнению основной работы, финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами период не подходит: аспекты Нептуна указывают на нереалистичность планов и идей Тельцов, а также на возможность обмана со стороны партнёров или неблагоприятные обстоятельства. Нептун обострит интуицию Тельцов и активирует их фантазию, однако к идеям по развитию деловых отношений с далёкими партнёрами следует отнестись с осторожностью – лучше прислушаться к предчувствиям. На весь период рекомендуется коллективная работа без проявления инициативы. Для одиночной деятельности подходит только начало периода, 20 – 23 марта. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры будет помогать Тельцам укреплять свои отношения в коллективе и с уже существующими деловыми партнёрами. Кроме того, он окажется полезен при обращении в официальные органы, юридические организации, работе с важными документами. Повышает сосредоточенность, ответственность, работоспособность, помогает укрепить свои профессиональные позиции и отношения с руководством. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 22 – 25 марта. Материальное положение до 25 марта оценивается как благополучное, а затем, до конца месяца, как напряжённое.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в астрологическом фоне на третью декаду марта сохраняется негативное влияние Юпитера в аспектах с Солнцем, Венерой и Нептуном, поэтому гороскоп в профессиональном плане остаётся большей частью неблагоприятным. Он даёт особенно негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (кроме 31 марта). Финансовая деятельность тоже характеризуется, в основном, отрицательно – успешная работа возможна только 21, 22, 27 и 28 марта, но это будут некие незначительные операции. Взаимодействие с местными партнёрами будет относительно успешным в первой половине периода, до 25 марта, а затем, до конца месяца, не рекомендуется. Положительно оценивается основная работа, но не следует заниматься ей в выходные, 25 – 26 марта: под влиянием негативных Солнца и Венеры Близнецы не смогут ничего достичь. На весь период рекомендуется коллективная деятельность, самостоятельная работа нежелательна. Не следует отправляться в командировки, дальние поездки. Под воздействием напряжённого аспекта Нептуна Близнецы окажутся подвержены иллюзиям и не смогут оценить перспективы работы в этом направлении. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 марта напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное, кроме 31 марта.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане остаётся неблагоприятным. Напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием, а также Юпитера с Нептуном и Венерой отрицательно повлияют на всю их профессиональную деятельность. Для решения финансовых вопросов подходят только 20, 22 – 23 и 27 марта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей полностью негативный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами пригодно только 31 марта. Коллективная работа и одиночная деятельность оцениваются тоже отрицательно. Напряжённый Сатурн продолжит противодействовать Близнецам в попытке продвинуться вперёд, начать новое дело, найти новых деловых партнёров. Кроме того, они почувствуют упадок интеллектуальных сил, возможно, столкнутся с трудностями при получении нужной информации. Не рекомендуется в этот период решать важные вопросы, обращаться в вышестоящие инстанции, юридические организации. Всю серьёзную деятельность лучше отложить до более подходящего времени. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими, в основном, благоприятный – кроме 28 – 29 марта. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются негативно, за исключением 30 – 31 марта. Материальное положение оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Марса с Меркурием и Ураном, Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Меркурием, Марса с Юпитером, Солнца с Меркурием. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: здесь только 20 и 31 марта возможны некоторые трудности. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами осложнения ожидаются 22 и 28 – 29 марта, на остальные дни прогноз положительный. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит промежуток 22 – 27 марта. В основной работе, по гороскопу, почти всю декаду будут возникать проблемы – положительно оценивается только конец месяца, 30 – 31 марта. При этом до 31 марта Ракам рекомендуется коллективная деятельность, а в последний день они получат возможность проявить свои личные деловые качества. Гармоничный аспект Нептуна и Урана будет подталкивать Раков к достижению успеха необычным путём, возможно, им придёт в голову смелая идея – стоит попробовать её осуществить. Также полезно будет интеллектуальное сотрудничество с далёкими партнёрами: возможно заключение важного договора или соглашения. Хороший прогноз для командировки, дальней поездки. Ситуация в доме, отношения с близкими останутся неустойчивыми. Перспективы обустройства личной жизни, в основном, благоприятные. Материальное положение благополучное, но 21 и 30 – 31 марта ожидаются проблемы.

У Раков-женщин сохраняется благоприятный прогноз для финансовой деятельности. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет идти с трудностями до 28 марта. То же самое относится к основной работе. Наиболее проблематичные промежутки: 21, 24 и 27 марта. Рекомендуется также не заниматься работой в выходные, 25 – 26 марта. Гармоничный аспект Сатурна и Марса будет настраивать Раков на упорную энергичную работу, ориентированную на будущее. Очевидно, Раки будут избегать слишком рискованных шагов для достижения немедленного результата, и, в данном случае, это правильный подход. Гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Ураном указывают на успешную деятельность в организационном плане, которую можно понимать как подготовительную работу, при этом Луна будет способствовать укреплению профессиональных позиций Раков, а Уран поможет в поиске путей обновления деятельности, в открытии новых перспектив или решений. В то же время, гороскоп предостерегает от проявления личной деловой активности, инициативы, попыток осуществить планы немедленно. Лучше не торопиться. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Ураном и Луной, Сатурна с Солнцем и Венерой, Марса с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Нептуном и Солнца с Ураном. Гороскоп большей частью благоприятный, однако, в промежуток с 22 по 27 марта ожидаются трудности при решении финансовых вопросов, причём, они коснутся как деловой, так и личной сферы. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково благоприятен на весь период. Гармоничные аспекты Юпитера предоставят хорошие шансы расширить сферу деловых интересов, а также укрепить своё профессиональное положение. Благоприятная ситуация для достижения успехов в текущей работе и подготовки будущего. Положительно оценивается возможность командировки, дальней поездки. При зрелой оценке перспектив, оправдан риск. Подходящее время для продвижения в карьере. Гороскоп положительно характеризует как коллективную, так и одиночную деятельность, однако, работу в одиночку считает предпочтительной, особенно, ближе к концу месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение недели благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 22 – 27 марта.

У Львов-женщин первая половина декады, до понедельника, 27 марта, оценивается, в основном, негативно. В основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами в этот промежуток ожидаются различные трудности в административном, организационном плане, а также в отношениях. С 27 марта и до конца месяца прогноз по этой деятельности позитивный. Для решения финансовых вопросов прогноз на весь период умеренно негативный. Не рекомендуется проводить важные финансовые мероприятия: возможны ошибки, неправильное представление о ситуации, а также получение искажённой информации. Могут возникнуть убытки, неоправданные расходы. До 27 марта, по гороскопу, для Львов будет предпочтительной коллективная деятельность, а дальше – одиночная, самостоятельная. Гармоничный аспект Сатурна и Солнца продолжает помогать Львам в укреплении своей позиции: им благоприятствуют как обстоятельства, так и вышестоящие инстанции. Также этот аспект может указывать на медленное, но надёжное продвижение вперёд. Гармоничный аспект Марса с Ураном будет поддерживать высокий уровень интеллекта Львов, их восприимчивость к изменениям, готовность к новшествам в профессиональной деятельности, проявлению творческих способностей и лидерских качеств. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 21 – 22 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой, Меркурием, Марсом, Сатурна с Юпитером, Марса с Солнцем и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Луны с Солнцем и Венерой, а также Марса с Солнцем и Венерой. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный, но в основной работе ожидаются трудности в промежутки 21 – 22 и 30 – 31 марта. В эти дни, под влиянием Марса, возможны конфликты с коллегами и руководством, Девам не рекомендуется участвовать в обсуждении деловых вопросов и продвигать свою точку зрения. Прогноз по сотрудничеству с местными и, особенно, далёкими деловыми партнёрами, благоприятный. Также положительно характеризуется финансовая деятельность. Отличный прогноз как по работе в одиночку, так и по коллективной деятельности. Аспекты Урана и Юпитера создадут благоприятную ситуацию для решения профессиональных вопросов, значительного продвижения в делах, установления новых связей с партнёрами, а также укрепления своего положения и продвижения в карьере. Подходящий момент для командировки, дальней поездки. В финансовых вопросах всё же лучше проявлять сдержанность. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 21 – 28 марта напряжённые, а в остальные дни благоприятные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, по гороскопу, будет неудачным, и не рекомендуется. Решением финансовых вопросов тоже заниматься нежелательно: прогноз негативный. В основной работе дела будут идти успешно до 28 марта, а затем до конца месяца Девы будут сталкиваться с проблемами. Положительно характеризуется как работа в одиночку, так и коллективная деятельность, при этом значимость самостоятельных действий будет повышаться к концу месяца. Положительное влияние Плутона с Солнцем будет помогать Девам продвигаться в реализации своих планов – и это также подходящее время для продвижения в карьере. Однако не следует использовать помощь официальных органов и юридических организации. В отношениях с далёкими деловыми партнёрами допустим риск, приветствуется инициатива, но такие действия необходимо соизмерять с обстановкой. Хотя, в принципе Солнце действует на пользу Девам, лучше проявить осторожность, так как Плутон решает свои задачи, которые могут и не совпасть с намерениями Дев. Ситуация в доме, отношения с близкими до 28 марта напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием, Нептуна с Венерой и Марсом, Марса с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Солнцем, Марсом, Ураном и Нептуном, а также Марса с Луной, Венерой, Сатурном. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Благоприятен прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, правда, выходные, 25 – 26 марта, и понедельник оцениваются негативно. Основная деятельность характеризуется тоже положительно, за исключением промежутка 28 – 30 марта. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 20, 22 и 27 – 28 марта. Весь период больше подходит для одиночной деятельности, в коллективной работе проблемы возможны 21 и 28 – 30 марта. Период благоприятен для сосредоточенной напряжённой умственной деятельности, работы с документами, исследований, а также для укрепления производственной дисциплины, наведения порядка в делах, бумагах. Кроме того, это хороший период для укрепления отношений с партнёрами и успешной совместной работы. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение всей декады неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений, в основном, отрицательный. Материальное положение неустойчивое, наибольшие затруднения могут возникнуть 21 и 28 – 30 марта.

У Весов-женщин в гороскопе значительное место занимают краткодействующие аспекта ближних планет, поэтому ситуация в течение декады будет неустойчивой. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами более благоприятной будет первая половина декады, до выходных, 25 – 26 марта. Во второй половине подходящим для работы окажется только промежуток 28 – 29 марта. Для финансовой деятельности середина декады не подходит: гороскоп оценивает позитивно только 20 и промежуток 28 – 31 марта. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. На весь период гороскоп отрицательно характеризует работу в одиночку. Предпочтительна коллективная деятельность, при этом напряжённые аспекты Солнца, Венеры и Меркурия указывают на сложности в отношениях с коллегами и руководством. Негативный аспект Солнца с Юпитером создаст условия, неблагоприятные для продвижения в делах и расширения деловой сферы. Не рекомендуется начинать новое дело, заключать крупный договор, лучше ограничиться выполнением текущей работы. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 27 марта благополучное, а затем неустойчивое.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется, в основном, напряжёнными аспектами Нептуна с Юпитером и Меркурием и Меркурия с Ураном. Гармоничные аспекты Меркурия с Луной и Марсом и Юпитера с Марсом повлияют больше всего на финансовую деятельность и частично на выполнение основной работы. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами гороскоп оценивает отрицательно. Работа в одиночку не рекомендуется. В коллективной деятельности в первой половине декады ожидаются трудности, а на вторую, с 27 марта, прогноз положительный. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, который будет действовать в первой половине декады, будет подталкивать к осуществлению нереалистичных идей и создавать ситуации с ложным выходом. Скорпионам лучше проявить сдержанность, а попытки действовать перенести на вторую половину периода: к этому моменту их положение улучшится, и они смогут найти действительно эффективное решение. В результате, во второй половине возможен карьерный рост или укрепление профессиональной позиции. Но в целом период не располагает к значительной деловой активности и не обещает никаких прорывов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни, в основном, отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но при этом прогноз на выходные и понедельник, то есть, промежуток 25 – 27 марта, негативный. Финансовая деятельность оценивается положительно только для первой половины декады, до выходных, а далее до конца месяца заниматься финансовыми вопросами не рекомендуется. В основной работе вплоть до 28 марта ожидаются различные трудности, и только с этой даты ситуация исправится. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период характеризуется отрицательно, и, потому, нежелательно. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Гороскоп указывает, что с 28 марта и до конца месяца значительную роль в работе будут играть личные усилия и инициатива Скорпионов. Гармоничный аспект Меркурия с Нептуном будет помогать Скорпионам поддерживать контакты с партнёрами, и способствовать проявлению творческой инициативы в делах. Кроме того, этот период подходит для решения юридических вопросов и обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы. В первой половине декады возможны неожиданные позитивные изменения, хотя, скорей всего, их масштаб будет незначительным. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме выходных и понедельника. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение неустойчивое.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Ураном, Юпитера с Меркурием, Солнца с Венерой и Марсом, а также Марса с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Венерой и Солнцем и Марса с Юпитером. Гороскоп, в основном, позитивный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оцениваются финансовые перспективы, хотя 28 – 29 марта возможны некоторые затруднения. Для основной работы прогноз почти на весь период благоприятный, но в промежуток 28 – 30 марта не следует принимать никаких важных решений: неверное представление Стрельцов о своих возможностях приведёт к неудаче. Также в этот промежуток не рекомендуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (на остальное время прогноз положительный). Кроме того, в выходные не следует отправляться в командировку. Положительно оценивается командная деятельность. Для работы в одиночку подходит первая половина декады. В целом период подходит для успешного выполнения текущей работы. Перспективы нового крупного проекта сомнительны. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 21 – 22 марта.

У Стрельцов-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Для основной работы прогноз, в основном, неблагоприятный: подходящие условия возникнут только в промежуток 21 – 23 марта. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 20 и 28 – 30 марта. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами почти до конца месяца негативный: ситуация начнёт исправляться только 30 марта. Гороскоп указывает, что в течение всей декады предпочтительной является самостоятельная, одиночная деятельность, а коллективная работа будет успешной только в промежуток 21 – 23 марта. Гармоничный аспект Нептуна с Луной поможет Стрельцам в решении административных, хозяйственных и имущественных проблем. Кроме того, он благотворно скажется при обращении Стрельцов в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. У Стрельцов в этот период усилится интуиция и творческая фантазия. Гармоничные аспекты ближних планет помогут в решении проблем и достижении целей при непосредственных контактах с окружающими. Позитивный Уран будет поощрять инициативу и самостоятельность Стрельцов. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются большей частью отрицательно. Материальное положение, кроме 20 и 28 – 30 марта, благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Марса с Ураном и Нептуном, Солнца с Венерой, Юпитера с Меркурием и Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Урана с Луной, Меркурия с Нептуном и Сатурном, Марса с Юпитером и Солнца с Ураном. Гороскоп большей частью позитивный. Положительно, за исключением незначительных трудностей 20 марта, оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, за исключением 22 марта, а также пятницы, 27 марта, и выходных. Важные вопросы лучше решать во второй половине декады, с 27 числа. То же самое относится к взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. По гороскопу, для коллективной работы больше подходит первая половина декады, до выходных, а для одиночной деятельности – вторая, после выходных. Период подходит для выполнения текущих дел, и не очень благоприятен для начала крупных долгосрочных проектов. Тем не менее, в рамках текущей деятельности, гармоничный аспект Марса с Ураном будет поощрять инициативу, активность и предоставлять возможности для позитивных изменений в работе. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 23 марта. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин полностью положительно оценивается основная работа. В финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами возможны осложнения в четверг и пятницу, 23 – 24 марта. В эти дни не следует принимать решения на авось: Козероги переоценят свои возможности и, кроме того, обстоятельства сложатся не в их пользу. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами в этот период нежелательно, хотя относительно благоприятные условия возникнут в середине декады, с 24 по 29 марта. Во всяком случае, на достижение значительных результатов рассчитывать не следует. В течение почти всей декады предпочтительной будет коллективная работа, но в последние дни месяца, с 29 числа, Козероги получат возможность проявить инициативу. В первой половине декады у Козерогов появится возможность продвинуться в карьере: гармоничный аспект Марса и Урана придаст им энергии и изобретательности, так что они сумеют улучшить своё положение. Во второй половине периода значительную роль будут играть их интуиция и творческие способности. Козерогам следует заранее озаботиться получением всей важной информации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 23 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений, в основном, неблагоприятный. Материальное положение неустойчивое.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем, Марса с Ураном и Нептуном, Меркурия с Марсом и Нептуном, Сатурна с Луной. Напряжёнными будут аспекты Урана с Венерой, Юпитера с Сатурном, Солнца с Марсом и Ураном. Положительно оценивается выполнение основной работы. Правда, в начале периода, 20 – 21 марта, ожидаются некоторые трудности, но затем дела пойдут всё лучше и лучше – Водолеям не следует спешить. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 20 – 22 марта тоже возникнут затруднения, но будут благополучно преодолены, и работа наладится. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на весь период остаётся негативным. Напряжённые Уран и Венера не благоприятствуют серьёзным финансовым и производственным решениям. Неподходящее время для расширения сферы деловых интересов, начала новой деятельности, а также для крупных изменений в работе. По гороскопу, в этот период большое значение будут иметь личная активность, инициатива и предприимчивость Водолеев. Рассчитывать на коллективную работу не стоит: прогноз по ней отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в начале декады, 20 – 21 марта возможны проблемы. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в первой половине декады характеризуются отрицательно, а далее – как благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин для основной работы прогноз негативный: ожидается много мелких проблем. В финансовой деятельности трудными будут 20 – 21 и 31 марта (на остальное время прогноз положительный). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается в целом как благополучное, но значительных результатов, судя по гороскопу, не будет. Видимо, всё останется, как было. Не рекомендуется, поэтому, обращаться в официальные органы и вышестоящие инстанции: скорей всего, никакого решения по важным вопросам в этот период не последует. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется: прогноз на весь период, кроме 30 марта, отрицательный. По гороскопу, основную работу Водолеям лучше делать в одиночку: коллективная деятельность будет неудачной. Гармоничный аспект Урана с Солнцем показывает, что если какие-то успехи и будут достигнуты, то обязательно при использовании Водолеями собственного потенциала, собственных деловых качеств. Но при этом они могут привлечь к своей работе и окружающих – важно чтобы основные шаги предпринимались ими самими. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение в первой половине декады (до выходных) неудовлетворительное, а дальше – неустойчивое.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на третью декаду марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой, Нептуна с Марсом и Плутоном, а также Марса с Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Луной, Сатурном и Ураном, Марса с Венерой и Плутоном, Венеры с Сатурном. Несмотря на присутствие негативного влияния планет, гороскоп большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Рыбы в этот период должны быть контактными, общительными: Нептун и Венера помогут им вести переговоры с партнёрами и окружающими, усилив необходимые для этого качества, в том числе интуицию и фантазию. Но Рыбам следует предпринять определённые шаги для того, чтобы получить всю необходимую информацию. Прогноз по выполнению основной работы тоже позитивный, за исключением начала декады, 20 – 21 марта. В эти дни от Рыб потребуется сдержанность в эмоциях и в действиях: не следует принимать окончательное решение и начинать новое дело, пока этот период не закончится. В финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими партнёрами опасным моментом будет промежуток 26 – 28 марта. Негативные Марс, Плутон и Солнце помешают успеху и могут сильно навредить. Здесь тоже рекомендуется сдержанность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 20 – 21 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Подходящее время для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Позитивный Марс обеспечит Рыб достаточной энергией для достижения успеха в переговорах и делах, требующих непосредственного контакта с деловыми партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности тоже позитивный, но в конце месяца, 30 – 31 марта ситуация испортится. Негативные Венера и Сатурн в эти дни помешают Рыбам во всех делах, связанных с деньгами и отношениями. Гороскоп даёт положительный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной работе, хотя в пятницу, 24 марта, возможны некие трудности. Не рекомендуется в этот день отправляться в командировку, дальнюю поездку. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры создаст благоприятные условия для решения финансовых вопросов, но от Рыб потребуется сосредоточенность. Возможна поддержка руководства или влиятельных лиц. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме конца месяца, 30 – 31 марта.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 19.03.17

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