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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

«Я думаю, торг здесь не уместен!» Специфическая челябинская благотворительность
Кадр из фильма «12 стульев» (1976 г.)

«Я думаю, торг здесь не уместен!» Специфическая челябинская благотворительность

Собственно, только цитатой из искрометного романа Ильфа и Петрова и можно охарактеризовать очередную «экологическую» благотворительность местных жучар-коммерсов. Напомню, 20 марта горожанам предложили посмотреть на сцене Академической драмы самодеятельность, направленную на «относительно честный способ отъема денег у населения» – сбор средств для озеленения задыхающегося города Ч.

Занятна была лишь одна аналогия – с отъемом денег Бендером и Кисой у слабоумных жителей Старгорода – Кислярского и К – на «дело помощи детям»…

Оно, конечно, дело неблагодарное – критиковать благотворителей. Но, во-первых, эти актеры – самозванцы (они же коммерсанты) – никакие не благотворители, а так, невеликие комбинаторы, что решили собрать в благотворители почти тысячу горожан- зрителей.

На деньги этих «лохов» они – о, радость, «поищут подрядчика, который поставит для садика на Площади павших революционеров деревья возрастом не моложе 8-10 лет и даст на них годовую гарантию, ибо именно по такой схеме озеленяют Москву».

Чуете?! А через год, когда посаженные елки и липы дадут, извините, Борис Александрович, дуба, предпринимательская самодеятельность станцует нам « Дон Кихота» на сцене оперного… И опять «отнимут» – с честными голубыми глазами, как у завхоза 2-го дома Старсобеса, – 15 тысяч рублей на «именное» дерево. И дерево это проживет – уж не сомневайтесь, граждане, не меньше года! А там нам споет в очередной благотворительной разводке «хор венских мальчиков», собранный из числа успешных и жутко талантливых челябинских VIPов и VIPок.

Вы скажете – Эллочка, это ты просто завидуешь, что не тебя взяли на роль «людоедочки». Затея-то хорошая – «Зеленый театр», новые деревья в задыхающемся рабочем городке.

Да не, ребята, если бы вы вчера видели этого Бендера, то посочувстововали бы второй половинке инженера Щукина: такой ухажер (и партнер по сцене) – это позор…

Но главное, конечно, не в этом, а в том, что всем этим людям я не верю. Чтобы озеленить город, не коммерсанты разных профилей должны искать подрядчика, что поставит деревья по московской схеме. Точнее, они могут это делать, но на свой страх и риск, на свои деньги. А не на средства, собранные с наивных задыхающихся земляков.

На посадку и последующий уход за деревьями в городе запланированы траты – из налогов все тех же горожан. И гражданское общество должно контролировать – насколько эффективно эти деньги освоены. Озеленять город должны специально обученные люди. Дерево нужно посадить, а затем – вырастить. А потом – не дать его спилить очередному коммерсу, затеявшему (как сейчас это происходит с одним из скверов «северка») развить свой «бузинес» на месте зеленого отдыха горожан.

А параллельно с озеленением нужно создавать условия контроля за выбросами – всяческими. И это, конечно, много сложнее и конфликтнее, чем выйти без профессиональных навыков на профессиональную сцену дабы потешить свое непомерно разросшееся эго, да еще и деньжат с товарищами – деловарами подсобрать на святое «зеленое» дело…

Да, организаторы заявили – дескать, отчитаемся о собранных и потраченных средствах. Да ладно! Все знают подобные добровольные отчеты «от лукавого»: эту сумму мы на декорации списали, ту – на костюмы, остальные траты – на то да на сё.

Ведь очередной «зеленый» – не первый благотворительный спектакль в городе. Да, тогда цели заявлялись другие – как это ни смешно и ни грустно одновременно – «на помощь детям». И сильно помогли?! Вопрос виснет в воздухе и становится риторическим. Финансовая составляющая той «благотворительной» труппы (со звездой Лейвиковым) была до неприличия непрозрачной: сколько собрали, куда – кому ушло – «строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне…Это, кстати, в ваших личных интересах…»

Впрочем, новые зеленые благотворители отчего-то в своих пресс-релизах разоблачили предшественников: «Известные южноуральские бизнесмены, политики и общественники впервые выйдут на сцену не ради популярности, а для озеленения Челябинска, все собранные средства пойдут на приобретение и высадку деревьев».

И почему мы должны верить, что очередные благотворители вышли на сцену не с той же целью – в мучительных поисках признания других своих талантов?!

Но, главное, почему не верю я в благие намерения этих благотворителей, – уж больно похожа их инициатива на встраивание в мэйнстрим власть предержащих с их отвлекающим горожан от больных тем маневром: мол, это не Томинский ГОК и выбросы Мечела и ЧЭМК – главная угроза для здоровья челябинцев, а нехватка деревьев, жестоко вырубленных «лихоимцем Юревичем».

А почему бы все эти беды не определить в один список, не противопоставляя? Потому что невыгодно. Все же коммерсы. С личными просчитанными интересами, в кои входит и благотворительность «по поводу».

Плохо подготовленная инициатива озеленения, что, конечно, очень скоро будет свернута, обернется очередным разочарованием для горожан – и в земляках – хитрованах и неумехах в том числе. Властям-то уж давно никто не верит.

И очередная порция жителей опять «съедет» из экологически ненормального Челябинска – в Краснодар, Москву, Крым, за пределы страны. Уеду те, кто поверил и купил билеты на очень плохо сыгранный спектакль по очень хорошему произведению.

А благотворители после фиаско, уверена, не будут посыпать голову пеплом.

Они, как недоразумение Полесов из «12 стульев», организуют новую экологическую акцию по отъему денег у земляков. Например, на покупку миллиона золотых рыбок, которых запустят в Миасс. С гарантией от заводчика на год…

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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