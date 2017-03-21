«Я думаю, торг здесь не уместен!» Специфическая челябинская благотворительность

Публикации за 21.03.17

Собственно, только цитатой из искрометного романа Ильфа и Петрова и можно охарактеризовать очередную «экологическую» благотворительность местных жучар-коммерсов. Напомню, 20 марта горожанам предложили посмотреть на сцене Академической драмы самодеятельность, направленную на «относительно честный способ отъема денег у населения» – сбор средств для озеленения задыхающегося города Ч.

Занятна была лишь одна аналогия – с отъемом денег Бендером и Кисой у слабоумных жителей Старгорода – Кислярского и К – на «дело помощи детям»…

Оно, конечно, дело неблагодарное – критиковать благотворителей. Но, во-первых, эти актеры – самозванцы (они же коммерсанты) – никакие не благотворители, а так, невеликие комбинаторы, что решили собрать в благотворители почти тысячу горожан- зрителей.

На деньги этих «лохов» они – о, радость, «поищут подрядчика, который поставит для садика на Площади павших революционеров деревья возрастом не моложе 8-10 лет и даст на них годовую гарантию, ибо именно по такой схеме озеленяют Москву».

Чуете?! А через год, когда посаженные елки и липы дадут, извините, Борис Александрович, дуба, предпринимательская самодеятельность станцует нам « Дон Кихота» на сцене оперного… И опять «отнимут» – с честными голубыми глазами, как у завхоза 2-го дома Старсобеса, – 15 тысяч рублей на «именное» дерево. И дерево это проживет – уж не сомневайтесь, граждане, не меньше года! А там нам споет в очередной благотворительной разводке «хор венских мальчиков», собранный из числа успешных и жутко талантливых челябинских VIPов и VIPок.

Вы скажете – Эллочка, это ты просто завидуешь, что не тебя взяли на роль «людоедочки». Затея-то хорошая – «Зеленый театр», новые деревья в задыхающемся рабочем городке.

Да не, ребята, если бы вы вчера видели этого Бендера, то посочувстововали бы второй половинке инженера Щукина: такой ухажер (и партнер по сцене) – это позор…

Но главное, конечно, не в этом, а в том, что всем этим людям я не верю. Чтобы озеленить город, не коммерсанты разных профилей должны искать подрядчика, что поставит деревья по московской схеме. Точнее, они могут это делать, но на свой страх и риск, на свои деньги. А не на средства, собранные с наивных задыхающихся земляков.

На посадку и последующий уход за деревьями в городе запланированы траты – из налогов все тех же горожан. И гражданское общество должно контролировать – насколько эффективно эти деньги освоены. Озеленять город должны специально обученные люди. Дерево нужно посадить, а затем – вырастить. А потом – не дать его спилить очередному коммерсу, затеявшему (как сейчас это происходит с одним из скверов «северка») развить свой «бузинес» на месте зеленого отдыха горожан.

А параллельно с озеленением нужно создавать условия контроля за выбросами – всяческими. И это, конечно, много сложнее и конфликтнее, чем выйти без профессиональных навыков на профессиональную сцену дабы потешить свое непомерно разросшееся эго, да еще и деньжат с товарищами – деловарами подсобрать на святое «зеленое» дело…

Да, организаторы заявили – дескать, отчитаемся о собранных и потраченных средствах. Да ладно! Все знают подобные добровольные отчеты «от лукавого»: эту сумму мы на декорации списали, ту – на костюмы, остальные траты – на то да на сё.

Ведь очередной «зеленый» – не первый благотворительный спектакль в городе. Да, тогда цели заявлялись другие – как это ни смешно и ни грустно одновременно – «на помощь детям». И сильно помогли?! Вопрос виснет в воздухе и становится риторическим. Финансовая составляющая той «благотворительной» труппы (со звездой Лейвиковым) была до неприличия непрозрачной: сколько собрали, куда – кому ушло – «строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне…Это, кстати, в ваших личных интересах…»

Впрочем, новые зеленые благотворители отчего-то в своих пресс-релизах разоблачили предшественников: «Известные южноуральские бизнесмены, политики и общественники впервые выйдут на сцену не ради популярности, а для озеленения Челябинска, все собранные средства пойдут на приобретение и высадку деревьев».

И почему мы должны верить, что очередные благотворители вышли на сцену не с той же целью – в мучительных поисках признания других своих талантов?!

Но, главное, почему не верю я в благие намерения этих благотворителей, – уж больно похожа их инициатива на встраивание в мэйнстрим власть предержащих с их отвлекающим горожан от больных тем маневром: мол, это не Томинский ГОК и выбросы Мечела и ЧЭМК – главная угроза для здоровья челябинцев, а нехватка деревьев, жестоко вырубленных «лихоимцем Юревичем».

А почему бы все эти беды не определить в один список, не противопоставляя? Потому что невыгодно. Все же коммерсы. С личными просчитанными интересами, в кои входит и благотворительность «по поводу».

Плохо подготовленная инициатива озеленения, что, конечно, очень скоро будет свернута, обернется очередным разочарованием для горожан – и в земляках – хитрованах и неумехах в том числе. Властям-то уж давно никто не верит.

И очередная порция жителей опять «съедет» из экологически ненормального Челябинска – в Краснодар, Москву, Крым, за пределы страны. Уеду те, кто поверил и купил билеты на очень плохо сыгранный спектакль по очень хорошему произведению.

А благотворители после фиаско, уверена, не будут посыпать голову пеплом.

Они, как недоразумение Полесов из «12 стульев», организуют новую экологическую акцию по отъему денег у земляков. Например, на покупку миллиона золотых рыбок, которых запустят в Миасс. С гарантией от заводчика на год…

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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