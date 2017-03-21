Так вот кто виноват: в Челябинске нашли два источника загрязнения атмосферы

Публикации за 21.03.17

В Челябинске нашли еще двух виновных в загрязнении атмосфера: Челябинский завод авто-сервисного оборудования и фирма «МЭРИ».

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Челябинский завод авто-сервисного оборудования не согласовал с Минэкологии региона мероприятия на период НМУ, на предприятии отсутствует производственный контроль на источниках выбросов, зато присутствуют источники выбросов, которые не учтены в проекте ПДВ. В отношении главного энергетика предприятия открыто административное производство, а его руководству вынесено преставление об устранении нарушений в сфере природоохранного законодательства.

Во время проверки в фирме «МЭРИ» было установлено, что в проекте ПДВ предприятия указан не полный перечень источников выбросов. Не были учтены выбросы в атмосферу при использовании дополнительного оборудования в количестве 11 тестомесов, 16 печей, 15 миксеров, 2 электрокотлов, дробилки и линии по производству кваса. Также отсутствовали согласованные с Минэкологии региона мероприятия по сокращению объемов вредных выбросов в атмосферу.

О вкладе в загрязнение атмосферы крупных промышленных предприятий Челябинска не сообщается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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