NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.03.17

Продажа автомобиля по доверенности едва не стоила челябинцу 100 тысяч рублей

Продажа автомобиля по доверенности едва не стоила челябинцу 100 тысяч рублей

Продавший свой автомобиль по доверенности житель Челябинска едва не столкнулся с серьезной проблемой. С него почти взыскали 100-тысячную задолженность за транспортный налог и неоплаченные штрафы, которую накопил новый владелец.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП по Челябинской области, за жителем Металлургического района Челябинска числилось порядка 100 тысяч неуплаченных налогов и штрафов ГИБДД. На все почтовые уведомления должник предпочел не реагировать, в числе трудоустроенных лиц его имя также отсутствовало, поэтому сотрудники ФССП приняли решение о наложении ограничений на регистрационные действия с его имуществом – автомобилем Volkswagen Touareg и квартирой.

Когда наложенные службой ограничения сорвали должнику сделку по продаже недвижимости, он явился в службу приставов, где заявил, что не собирается оплачивать чужие долги. В результате ему объяснили, что по генеральной доверенности продажа автомобиля не осуществляется, в этом случае имеет место лишь его передача, поэтому вся ответственность продолжает оставаться на юридическом собственнике транспортного средства.

В скором времени должник снова явился в ведомство со вторым автомобилистом и произвел оплату всех начисленных штрафов. В этой связи ФССП сняла все запреты и ограничения на имущество должника.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

Трогательная забота: уфалейцам предложили поискать работу в других регионах. / Слишком часто падают: в кыштымской больнице заканчиваются гипсовые бинты. / ММК модернизирует мощности по производству толстолистового проката.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter