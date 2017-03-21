Продажа автомобиля по доверенности едва не стоила челябинцу 100 тысяч рублей

Публикации за 21.03.17

Продавший свой автомобиль по доверенности житель Челябинска едва не столкнулся с серьезной проблемой. С него почти взыскали 100-тысячную задолженность за транспортный налог и неоплаченные штрафы, которую накопил новый владелец.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП по Челябинской области, за жителем Металлургического района Челябинска числилось порядка 100 тысяч неуплаченных налогов и штрафов ГИБДД. На все почтовые уведомления должник предпочел не реагировать, в числе трудоустроенных лиц его имя также отсутствовало, поэтому сотрудники ФССП приняли решение о наложении ограничений на регистрационные действия с его имуществом – автомобилем Volkswagen Touareg и квартирой.

Когда наложенные службой ограничения сорвали должнику сделку по продаже недвижимости, он явился в службу приставов, где заявил, что не собирается оплачивать чужие долги. В результате ему объяснили, что по генеральной доверенности продажа автомобиля не осуществляется, в этом случае имеет место лишь его передача, поэтому вся ответственность продолжает оставаться на юридическом собственнике транспортного средства.

В скором времени должник снова явился в ведомство со вторым автомобилистом и произвел оплату всех начисленных штрафов. В этой связи ФССП сняла все запреты и ограничения на имущество должника.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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