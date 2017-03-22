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Публикации за 22.03.17

Силовики проводят обыски на челябинском предприятии по подозрению в многомиллионных махинациях с НДС

Силовики проводят обыски на челябинском предприятии по подозрению в многомиллионных махинациях с НДС

Силовики нагрянули с обысками в офис челябинского предприятия, занимающегося производством медного купороса. Руководство ОАО «Некк» подозревается в незаконном получении более 50 млн рублей посредством махинаций при возмещении НДС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром сотрудники ФСБ и правоохранительных органов явились с обыском в офис компании «Некк», что в районе ул. Монтажников. Силовики изымают документы и компьютерную технику в рамках следствия по делу о мошенничестве. Уголовное производство по соответствующей статье открыто в отношении сразу нескольких лиц.

Отмечается, что речь идет о предприятии, которое занимается производством сульфата меди, сообщает «31tv».

По данным следователей, руководством компании организовало схему для возврата НДС и закупки сырья через подставные фирмы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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