В Аше ревнивец топором раскроил сожительнице голову и залез под матрас

Публикации за 22.03.17

Житель Аши на почве ревности проломил своей 38-летней сожительнице голову. Для расправы над возлюбленной мужчина воспользовался топором.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, пострадавшая женщина получил тяжелые травмы во время совместного застолья со своим сожителем, а причиной для ссоры и нападения послужила ревность. В словесной перепалке мужчина, видимо, не имея более аргументов, схватился за топор и обухом нанес сожительнице несколько ударов по голове. Медиков на место происшествия вызвала знакомая пострадавшей, в результате она была доставлена в ближайшую клинику.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции нашли подозреваемого, который прятался на веранде жилого дома под матрасом. Мужчина задержан, в его отношении открыто уголовное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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