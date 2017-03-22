В Челябинской области избили таксистку и отобрали ее авто

Публикации за 22.03.17

На Южном Урале мужчина избил таксистку и отобрал ее авто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувший понедельник днем в ОМВД РФ по Агаповскому району Челябинской области поступило сообщение о том, что возле поселка Наровчатка неизвестный злоумышленник избил 32-летнюю женщину, завладел ее легковым автомобилем марки «Шевроле» и скрылся, предположительно в направлении Магнитогорска.

Впоследствии потерпевшая рассказала стражам порядка, что работает водителем в такси и в этот день подвозила двух мужчин. Один из пассажиров вышел в Агаповке, второй попросил довезти его до Наровчатки.

По факту этого происшествия в районе объявили план «Перехват» и всего спустя час угнанный автомобиль был найден в Магнитогорске. Позднее стражи порядка установили личность нападавшего, его место жительства, а также места, в которых его часто видят. В одном из городских кафе преступник был задержан, сообщает «Звезда».

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.03.17

В Аше ревнивец топором раскроил сожительнице голову и залез под матрас. / Магнитогорский Джеймс Бонд не согласен с приговором и просит его отменить. / «Залез в шкаф и не выходит»: в Копейске из коррекционной школы сбежал 8-летний мальчик, родители винят учителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»