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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

«Душно мне!» Выходцы из Сибири жалуются на климат в челябинских колониях

«Душно мне!» Выходцы из Сибири жалуются на климат в челябинских колониях

Житель ХМАО, осужденный более чем на 13 лет за убийство, подал жалобу на плохое лечение в челябинской исправительной колонии №6. Проблемы со здоровьем у заключенного начались якобы из-за перемены климатических условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области, члены ОНК накануне побывали в ИК №6, откуда и поступила жалоба. «Климат в области жаркий, я такую температуру плохо переношу, поэтому обострились старые болезни», – заявил осужденный. По его словам, ему нужно вернуться в родные края, где более прохладно.

И в самом деле, как выявила проверка ОНК, в медкарте заключенного указан целый набор заболеваний, в том числе возникших на почве профессиональной деятельности и ряда других факторов. Однако, как утверждают в медчасти колонии, ему предоставляется полный перечень необходимых медицинских услуг, а сам он в экстренной госпитализации не нуждается.

Тем не менее, после общения с пожаловавшимся заключенным члены ОНК пообещали тому содействие в этапировании на родину.

В обозримом будущем ОНК направит на имя руководителя главного управления ФСИН по Челябинской области Виктора Бранта соответствующее ходатайство, сообщили в комиссии.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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