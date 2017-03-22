В Копейске подожгли детский сад

Публикации за 22.03.17

В Копейске воспитанников яслей эвакуировали из-за пожара: огонь вспыхнул подъезде 2-этажного строения, в котором находится детское учреждение. Эвакуировать пришлось 15 маленьких воспитанников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пламя разбушевалось днем, когда у малышей был тихий час – детей эвакуировали прямо через окна, в чем активно помогали воспитатели и очевидцы происшествия.

По предварительным данным неизвестные подожгли оставленную в подъезде коляску, сообщает «Первый областной».

Как рассказали впоследствии спасатели, разгоревшееся в подъезде пламя попросту отрезало пути для эвакуации, поэтому ее пришлось проводить через окна с помощью приставных лестниц. Два малыша надышались продуктами горения, поэтому для них пришлось вызвать бригаду медиков.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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