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Публикации за 22.03.17

Пострадавшая в жутком ДТП в Миассе школьница скончалась

Пострадавшая в жутком ДТП в Миассе школьница скончалась

16-летняя ученица девятого класса, пострадавшая в результате страшного ДТП на территории поселка Северные Печи в Миассе, скончалась на больничной койке спустя 12 дней после происшествия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария случилась вечером 8 марта: около восьми часов вечера

19-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ 2110 утратил контроль над транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одной отечественной легковушкой – автомобилем ВАЗ 21099.

В этой аварии тяжелые травмы получил 19-летний водитель «десятки» и его юная пассажирка. Причем, пострадавшую школьницу из искореженного салона авто смогли извлечь только спасатели. В результате девочку доставили в реанимационное отделение городской больницы.

В скором времени пострадавшую школьницу перевели в областную больницу, где она перенесла операцию, сообщает «Миасский рабочий». Однако полученные травмы оказались для нее критичными, девочка скончалась.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 22.03.17

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