Самые крутые слухи недели: уноси готовенького

Публикации за 22.03.17

Из очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели» вы узнаете, какая связь между отходами и бредом, кто нацелился на активы опального хлебопека – мукомола, а также куда и почему бегут южноуральские строители.

Бред № 2

Говорят, что независимые эксперты-энергетики, а также специалисты и ветераны Троицкой ГРЭС в недоумении от озвученного предложения «заполнить Коркинский разрез отвалами Троицкой ГРЭС». Одни говорят о технической неосуществимости транспортировки отходов, дескать, что они там фантазируют: трубопровод на десятки километров протянут?! Другие – о недостаточном количестве этой самой золы: дескать, на ГРЭС дымит одна труба, и та на ладан дышит. Что они старые отвалы, лет тридцать назад утрамбованные на территории станции и поселка будут для этой цели изымать?! Так дорого, опять же транспортировка. Или будут доставать отвалы со дна угробленного этими троицкими отходами казахстанского озера?!

В общем, и те, и другие, и третьи сходятся на том, что это очередная инициатива – из разряда того же бреда, что проект захоронения в Коркинском разрезе отходов Томинского ГОКа.

Ваше дело – труба

Кстати, об этой одинокой дымящей трубе Троицкой ГРЭС. Говорят, что это уже третий никуда не годный проект, осуществленный китайской строительной компанией №1 на территории Урала и Сибири. Дескать, китайцы допускают конструктивную ошибку, а поскольку их проект не проходил соответствующую профессиональную российскую экспертизу, объект и возведен «криво», а в перспективе неработоспособен.

Sale

Трудно сказать, кто отожмет главные активы Юревича, а вот говорят, сеть магазинов «Проспект» (основным владельцем которой является мама опального строительного, пищевого и сельскохозяйственного магната) намерен приобрести госдеп Барышев. У него, правда, есть конкурент – кто-то из Мительманов. Впрочем, болтают, что пока Наталья Юревич еще раздумывает: продавать – не продавать, поскольку родители МВЮ навсегда из Челябинска уезжать не хотят.

На Тюмень!

Говорят, местные строители – владельцы фирм и спецы в срочном порядке эмигрируют из Челябинской области в Тюменскую. Причина не только в кризисе, но и продолжающемся переделе рынка (в магнитогорскую пользу). Своим коллегам в других регионах южноуральцы рассказывают страшилки о малой родине: дескать, при магнитогорцах во власти к сетям готовые объекты подключить невозможно, о начале новых строек для «несвоих» и говорить смешно.

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Челябинск. Другие новости 22.03.17

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