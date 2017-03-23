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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

ММК представит стратегию своего развития в Лондоне

ММК представит стратегию своего развития в Лондоне

ОАО Магнитогорский металлургический комбинат, отмечая десятую годовщину регистрации на Лондонской бирже, проведет свой первый «День Инвестора» в Лондоне 26 Апреля 2017 года.

Мероприятие пройдет на Лондонской фондовой бирже по адресу: 10 Paternoster Row, London, EC4M 7LS. Председатель Совета Директоров ММК Виктор Рашников и команда исполнительных менеджеров компании расскажут о развитии ММК и ходе реализации корпоративной стратегии до 2025 года.

В ходе мероприятия будет организована видеотрансляция он-лайн, а после его завершения запись презентации будет размещена в сети интернет.

Он-лайн регистрация для участия в «Дне Инвестора» будет организована позже.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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