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Челябинск

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Публикации за 23.03.17

Житель Магнитогорска может оказаться за решеткой из-за ксенофобского комментария в соцсети

Житель Магнитогорска может оказаться за решеткой из-за ксенофобского комментария в соцсети

Южноуральцу грозит пять лет лишения свободы за ксенофобский комментарий, оставленный им в социальной сети. Об этом пишет «Челябинское Эхо».

В полиции открыли уголовное производство в отношении магнитогорца из-за реплики, оставленной им в группе под названием «На дорогах Магнитки!». Из материалов дела следует, что в июне минувшего года пользователь, находясь в районе перекрестка улиц Советская и Правды, с помощью смартфона опубликовал информацию с комментариями к ней. Найти его пост в самой группе уже нельзя, вероятнее всего, администраторы удалили его.

«Новый День – Челябинск» , и

Как показала лингвистическая экспертиза, в публикации присутствуют признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц – выходцев из стран Средней Азии, а также попытка унижения человеческого достоинства. На данный момент следствие ведет сбор доказательств. Если вину мужчины признают, ему грозит полумиллионный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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