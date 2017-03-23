Активисты ОНФ обследовали незаконную свалку в Челябинской области

Публикации за 23.03.17

Экологи и активисты ОНФ в Челябинской области провели обследование крупной свалки в поселке Садовом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссию экологов и активистов вызвали местные жители. По их словам, нелегальный полигон отходов вблизи жилых домов находится уже довольно давно и постоянно разрастается. Администрация муниципалитета вывозить отходы не спешит. Как утверждают жители, с просьбами избавить их от свалки они не раз обращались даже в органы прокуратуры.

«Свалка производит сильнейший смрад. В особенности, когда сжигают мусор по вечерам, и так продолжается уже несколько лет. Ужасный запах расходится по всему поселку, что уж говорить о тех, чьи дома находятся в непосредственной близости», – говорит одна из местных жительниц.

Глава поселка во время встречи с экологами пообещал убрать свалки до начала летнего сезона, сообщает «Общественное телевидение России». В обозримом будущем активисты ОНФ планируют провести проверку еще восьми свалок, на которые жаловались жители.

Челябинск, Олег Кирьянов

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