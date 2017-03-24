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Челябинск

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Публикации за 24.03.17

В офисе ПКО «ЧелСИ» изымают документы

В офисе ПКО «ЧелСИ» изымают документы

В офисе производственно-коммерческого объединения «Челябинск-Стройиндустрия» проходят обыски.

Как передает корреспондент агентства , сегодня с утра в челябинскую строительную компанию, принадлежащую семье вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова, нагрянули сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

По некоторым данным, оперативно-следственные мероприятия связаны с уголовным делом о многомиллионных хищениях бюджетных средств путем незаконного возврата НДС.

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе областного полицейского главка прокомментировать произошедшее пока не смогли.

Напомним, ранее «ЧелСИ» обвинили в нарушении прав дольщиков недостроенного микрорайона «Яблоневый» в поселке Чурилово. Горожане устроили пикет под окнами Заксобрания Челябинской области, заявив, что застройщик в одностороннем порядке сдвинул сроки сдачи домов, оставив свыше 600 человек без жилья и страховых выплат.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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