В офисе ПКО «ЧелСИ» изымают документы

Публикации за 24.03.17

В офисе производственно-коммерческого объединения «Челябинск-Стройиндустрия» проходят обыски.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня с утра в челябинскую строительную компанию, принадлежащую семье вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова, нагрянули сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

По некоторым данным, оперативно-следственные мероприятия связаны с уголовным делом о многомиллионных хищениях бюджетных средств путем незаконного возврата НДС.

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В пресс-службе областного полицейского главка прокомментировать произошедшее пока не смогли.

Напомним, ранее «ЧелСИ» обвинили в нарушении прав дольщиков недостроенного микрорайона «Яблоневый» в поселке Чурилово. Горожане устроили пикет под окнами Заксобрания Челябинской области, заявив, что застройщик в одностороннем порядке сдвинул сроки сдачи домов, оставив свыше 600 человек без жилья и страховых выплат.

Челябинск, Юлия Димова

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