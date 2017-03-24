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Публикации за 24.03.17

Быстрые деньги: долг южноуральской пенсионерки кредитной организации внезапно вырос в 3 раза

Быстрые деньги: долг южноуральской пенсионерки кредитной организации внезапно вырос в 3 раза

Челябинская пенсионерка на личном опыте убедилась, что такое «быстрые деньги» – за короткий срок ее долг увеличился в 3 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая жительница Еманжелинска взяла так называемый «быстрый кредит», однако внезапно наступившая болезнь помешала ей вовремя погасить долг. В итоге задолженность быстро увеличилась в три раза, став почти неподъемной для пенсионерки. Выдавшая кредит организация подала судебный иск и выиграла дело, однако пенсионерка решила обратиться за помощью в челябинское отделение Общероссийского народного фронта.

Общественники в суде сумели доказать факт нарушения сроков исковой давности и выиграть дело. Кроме того, во время слушаний было установлено, что микрофинансовая организация исключена из государственного реестра еще в 2014 году. Теперь общественники собираются обратиться с жалобой на незаконную деятельность организации в прокуратуру.

Челябинск, Олег Кирьянов

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