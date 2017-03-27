В Челябинске лихач сбил женщину с ребенком и сбежал

Публикации за 27.03.17

В Челябинске неизвестный водитель налетел на женщину с маленьким ребенком, переходивших дорогу на пешеходному переходу, и скрылся с места аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 8 часов на улице Хохрякова. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшим бригаду медиков и сотрудников МЧС.

«К моменту приезда сотрудников экстренных служб с пострадавшей и ее дочерью уже работали медики. Спасатели помогли врачам перенести женщину на носилках в карету скорой медицинской помощи. В результате наезда она получила множественные ушибы и травмы», – сообщает служба спасения города.

Травмирована и 5-летняя дочь пострадавшей: с шиной на руке она была передана медикам и доставлена в ближайшее медицинское учреждение.

Челябинск, Олег Кирьянов

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