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Публикации за 27.03.17

В Южноуральске на почту напали грабители с электрошокером

В Южноуральске на почту напали грабители с электрошокером

В Южноуральске двое грабителей с электрошокером совершили нападение на почтальона прямо в почтовом отделении. Не сумев поживиться чем-то ценным, злоумышленники быстро ретировались с места преступления. Сейчас они находятся в розыске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение было совершено еще в минувший четверг. Сотрудники полиции уже открыли уголовное производство по факту попытки ограбления. Никаких данных о пострадавшем от нападения сотруднике почты не сообщается, известно лишь, что нужды в госпитализации не возникло.

Впоследствии в самой почте подтвердили, что в этом происшествии никто не пострадал, равно как не был причинен и материальный ущерб, сообщает «Телефакт». Работа отделения продолжается в штатном режиме. Сотрудники полиции продолжают разбирательства по данному факту, выясняются все обстоятельства нападения и личности преступников.

Южноуральск, Олег Кирьянов

Южноуральск. Другие новости 27.03.17

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