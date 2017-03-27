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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

В Челябинске задержали вымогателей, промышлявших у ТРК «Родник»

В Челябинске задержали вымогателей, промышлявших у ТРК «Родник»

На стоянке возле торгово-развлекательного комплекса «Родник» трое молодых парней вымогали у двух других 120 тысяч рублей. В минувшую пятницу вымогателей задержали, самому старшему из них 23 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждено уголовное производство по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Двое из подозреваемых остались под стражей, один отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, несколько лет назад челябинские СМИ уже сообщали о банде подростков, промышлявших у «Родника»: они нападали на сверстников и на парней постарше, если те появлялись у ТРК в одиночку, требовали деньги, тех, кто сопротивлялся, избивали. Тогда ни полиция, ни администрация ТРК «Родник» проблему не признали, но истории о нападениях в соцсетях появляться перестали.

Сейчас следователи выясняют, имеют ли задержанные отношение к той истории.

Челябинск, Олег Кирьянов

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