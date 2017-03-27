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Челябинск

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Публикации за 27.03.17

Житель Челябинска заработал 7 миллионов на нелегальном алкоголе

Житель Челябинска заработал 7 миллионов на нелегальном алкоголе

В Челябинске 37-летний предприниматель задержан сотрудниками местной полиции за торговлю нелегальными спиртными напитками. У предпринимателя не было лицензии на торговлю алкоголем, да и сама продукция реализовалась без соответствующих акцизов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, изъято около восьми сотен бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Впрочем, по словам сотрудников полиции, всего за несколько месяцев нелегальной торговли подозреваемый успел заработать около 7 миллионов рублей.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство сразу по двум статьям – торговля контрафактом и незаконная предпринимательская деятельность. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде, следствие по факту его правонарушений продолжается

Челябинск, Олег Кирьянов

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