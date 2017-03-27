Житель Челябинска заработал 7 миллионов на нелегальном алкоголе

Публикации за 27.03.17

В Челябинске 37-летний предприниматель задержан сотрудниками местной полиции за торговлю нелегальными спиртными напитками. У предпринимателя не было лицензии на торговлю алкоголем, да и сама продукция реализовалась без соответствующих акцизов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, изъято около восьми сотен бутылок контрафактного алкоголя общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Впрочем, по словам сотрудников полиции, всего за несколько месяцев нелегальной торговли подозреваемый успел заработать около 7 миллионов рублей.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство сразу по двум статьям – торговля контрафактом и незаконная предпринимательская деятельность. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде, следствие по факту его правонарушений продолжается

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.03.17

«Фуры разворачивали на въезде в город»: власти Миасса не дали дальнобойщикам провести акцию протеста. / Директор карталинского филиала вуза попалась на взятке в пятнадцать тысяч рублей. / На озерах северо-запада Челябинской области загадочно исчезают люди и машины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»