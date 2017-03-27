Челябинским предпринимателям запретили выезжать за рубеж

Публикации за 27.03.17

Челябинская мэрия заявила об усилении исковой работы с местными предпринимателями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми «под раздачу» попали те, кто задолжал крупные суммы за аренду земельных участков: им запретили выезд за рубеж. Об этом сегодня сообщил председателем КУИЗО Сергеем Чигинцевым.

По некоторым данным, арендаторы задолжали челябинской мэрии в общей сложности около полумиллиарда рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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