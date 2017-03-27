В Челябинске ищут эксгибициониста, пристающего к школьницам

Публикации за 27.03.17

В Челябинске стражи порядка ищут мужчину, который демонстрировал несовершеннолетним школьницам свои гениталии. По факту действий неизвестного злоумышленника открыто уголовное производство.

В одном из районов города силовики проводят розыск мужчины, который пугал школьниц, показывая им свои половые органы. Причем, свои действия мужчина осуществляет непосредственно возле учебных заведений.

Так, возле одной из школ Ленинского района две 12-летние школьницы стали первыми пострадавшими от действий извращенца-педофила. Позднее точно такой же случай был зафиксирован возле другой школы, где жертвами извращенца стали две 8-летние школьницы. Впоследствии на действия извращенца пожаловались еще две школьницы в возрасте 14 лет.

Сообщается, что после серии таких происшествий сотрудники полиции открыли три уголовных производства сразу по нескольким статьям, в том числе и по факту развратных действий неизвестного мужчины.

Челябинск, Олег Кирьянов

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