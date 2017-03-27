В Магнитогорске на женщин нападает грабитель с монтировкой

Публикации за 27.03.17

В Магнитогорске сотрудники полиции разыскивают грабителя, нападающего на местных жительниц. Преступник орудует на территории Ленинского района города и подозревается в целой серии нападений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступления совершаются преимущественно среди бела дня в безлюдных местах. Мужчина бьет жертву монтировкой по голове, выхватывает сумку и скрывается. Одна из пострадавших на данный момент находится в реанимационном отделении с тяжелой ЧМТ.

В полиции уже составили фоторобот подозреваемого. Сообщается, что на вид мужчине от 35 до 40 лет, телосложение худощавое, внешний вид интеллигентный. Монтировку злоумышленник носит в дорожной сумке, сообщает «Комсомольская правда». Предварительно установлено, что преступник использует для передвижения автомобиль.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 27.03.17

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