NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.03.17

В Магнитогорске на женщин нападает грабитель с монтировкой

В Магнитогорске на женщин нападает грабитель с монтировкой

В Магнитогорске сотрудники полиции разыскивают грабителя, нападающего на местных жительниц. Преступник орудует на территории Ленинского района города и подозревается в целой серии нападений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступления совершаются преимущественно среди бела дня в безлюдных местах. Мужчина бьет жертву монтировкой по голове, выхватывает сумку и скрывается. Одна из пострадавших на данный момент находится в реанимационном отделении с тяжелой ЧМТ.

В полиции уже составили фоторобот подозреваемого. Сообщается, что на вид мужчине от 35 до 40 лет, телосложение худощавое, внешний вид интеллигентный. Монтировку злоумышленник носит в дорожной сумке, сообщает «Комсомольская правда». Предварительно установлено, что преступник использует для передвижения автомобиль.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 27.03.17

В Челябинске ищут эксгибициониста, пристающего к школьницам. / 29 марта на Южном Урале взвоют сирены. / Чурилово одолели маньяки: на челябинскую студентку набросились в лифте.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter