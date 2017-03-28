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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

Челябинец, выбросивший подругу из окна, хотел смягчить приговор

Челябинец, выбросивший подругу из окна, хотел смягчить приговор

Челябинец, выбросивший подругу из окна, просил смягчить ему приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, региональный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осужденного Тракторозаводским районным судом за убийство.

В ночь на 5 октября 2016 года в квартире, расположенной на 5 этаже по улице Котина в Челябинске между пьяный мужчина поссорился с 40-летней сожительницей и в пылу спора вытолкнул ее из открытого окна. В результате падения с высоты женщина умерла на месте происшествия.

В суде мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство – все произошло случайно.

Тем не менее, суд счел доказательства его вины исчерпывающими. И приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила первоначальный приговор без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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