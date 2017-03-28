Челябинец, выбросивший подругу из окна, хотел смягчить приговор

Публикации за 28.03.17

Челябинец, выбросивший подругу из окна, просил смягчить ему приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, региональный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осужденного Тракторозаводским районным судом за убийство.

В ночь на 5 октября 2016 года в квартире, расположенной на 5 этаже по улице Котина в Челябинске между пьяный мужчина поссорился с 40-летней сожительницей и в пылу спора вытолкнул ее из открытого окна. В результате падения с высоты женщина умерла на месте происшествия.

В суде мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство – все произошло случайно.

Тем не менее, суд счел доказательства его вины исчерпывающими. И приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила первоначальный приговор без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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