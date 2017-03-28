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Публикации за 28.03.17

Житель Магнитогорска пойдет под суд за секс со школьницей

Житель Магнитогорска пойдет под суд за секс со школьницей

В Магнитогорске будут судить 19-летнего горожанина, неоднократно вступавшего в половую связь с несовершеннолетней.

Как сообщили РАИ «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, завершено расследование в рамках дела по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, рапортует ведомство. По данным следствия, парень позволил себе интимные отношения с 15-летней школьницей, причем длилось все это в течение 2015-2016 годов.

Следователи собрали достаточную базу доказательств, в этой связи дело направлено в суд. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до четырех лет.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 28.03.17

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