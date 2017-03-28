Предприятие первого вице-спикера Гордумы Челябинска задолжало сотрудникам 18 миллионов рублей

Публикации за 28.03.17

Прокуратура Челябинской области потребовала от руководства предприятия «Челябгипромез» погасить задолженность по выплате заработной платы перед 224 работниками компании на общую сумму более 18 миллионов рублей Сейчас эту задолженность пытаются взыскать через суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба поступила от сотрудников проектного института, которые рассказали, что не видели зарплату с середины прошлого лета. «В общей сложности предприятие задолжало 224 работникам 18 млн 131 тыс рублей, в том числе 42 уволенным ранее сотрудникам», – отмечают в ведомстве. По итогам прокурорской проверки ведомство направило в суд 73 иска о взыскании с руководства предприятия задолженности на общую сумму в 5 миллионов рублей – все они на данный момент удовлетворены.

Кроме того, в связи с невыплатой зарплаты было открыто административное производство, а генеральному директору «Челябгипромеза» внесено представление об устранении выявленных нарушений и объявлено предупреждение о недопустимости нарушения действующего законодательства.

Отметим, председателем наблюдательного Совета Группы Гипромез является первый вице-спикер Челябинской городской Думы Сергей Овчинников.

Челябинск, Олег Кирьянов

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