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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

Около половины челябинцев недовольны своей работой

Около половины челябинцев недовольны своей работой

Почти половина челябинцев недовольна своей работой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портал «Зарплата.ру», специализирующийся на подборе вакансий, провел исследование и изучил, как жители Челябинска выбирают работу. Было установлено, что почти половина горожан (48%) определились со своей будущей профессией еще в школе – в старших классах. Именно этим и был определен выбор ВУЗа, вот только далеко не каждый может сказать, что он действительно доволен сделанным ранее выбором.

О своем полном удовлетворении выбранной профессией заявляют лишь 15% опрошенных, в то время, как 42% из них затрудняются ответить, но считают, что скорее довольны. А вот разочаровавшихся в работе оказалось сразу 43% респондентов. И наибольшая доля недовольных приходится на продавцов, учителей и бухгалтеров. Примечательно, что около 68% из них действительно работают по специальности, остальным же пришлось сменить сферу деятельности.

Около трети жителей Челябинска заявляют, что выбирали профессию под влиянием мнения родителей, еще 29% опрошенных руководствовались доступностью ВУЗа, 27% – остановили выбор, основываясь на престижности профессии. 2% респондентов признаются, что отправились в ВУЗ лишь для того, чтобы получить отсрочку от армии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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