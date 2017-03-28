Около половины челябинцев недовольны своей работой

Публикации за 28.03.17

Почти половина челябинцев недовольна своей работой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портал «Зарплата.ру», специализирующийся на подборе вакансий, провел исследование и изучил, как жители Челябинска выбирают работу. Было установлено, что почти половина горожан (48%) определились со своей будущей профессией еще в школе – в старших классах. Именно этим и был определен выбор ВУЗа, вот только далеко не каждый может сказать, что он действительно доволен сделанным ранее выбором.

О своем полном удовлетворении выбранной профессией заявляют лишь 15% опрошенных, в то время, как 42% из них затрудняются ответить, но считают, что скорее довольны. А вот разочаровавшихся в работе оказалось сразу 43% респондентов. И наибольшая доля недовольных приходится на продавцов, учителей и бухгалтеров. Примечательно, что около 68% из них действительно работают по специальности, остальным же пришлось сменить сферу деятельности.

Около трети жителей Челябинска заявляют, что выбирали профессию под влиянием мнения родителей, еще 29% опрошенных руководствовались доступностью ВУЗа, 27% – остановили выбор, основываясь на престижности профессии. 2% респондентов признаются, что отправились в ВУЗ лишь для того, чтобы получить отсрочку от армии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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