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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

Кто испортил челябинский воздух: ЧМК ответил на претензии общественных экологов

Кто испортил челябинский воздух: ЧМК ответил на претензии общественных экологов

Челябинские борцы за экологию грешат необоснованными обвинениями. Об этом заявили в ОАО «Челябинский металлургический комбинат».

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта активисты и сотрудники южноуральского министерства экологии провели замеры воздуха в границах жилых зон. Пробы, взятые на улице Морской показали превышение по фенолу в 2,2 раза выше нормы, у критической отметки находился сероводород. «Судя по превышениям, можно предположить, что это одно из предприятий группы «Мечел», – заявил руководитель экофонда Виталий Безруков.

Это заявление в ОАО «Челябинский металлургический комбинат» сочли надуманным: «Считаем необоснованными предположения о причастности предприятий «Мечела» к выявленным превышениям уровня фенола и сероводорода на улице Морской – 2а. В день проведения рейда – 25 марта – наблюдался ветер южного направления, таким образом воздушные потоки перемещались от улицы Морской в сторону предприятий, а не наоборот, – заявили в пресс-службе предприятия. – Дополнительно сообщаем, что массированное выделение фенола и сероводорода может наблюдаться при процессах горения, в частности отвалов городской свалки, расположенной неподалеку от улицы Морской. В день рейда ветер дул в направлении от свалки в сторону района».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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