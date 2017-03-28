Жители южноуральского села третьи сутки обходятся без воды

Публикации за 28.03.17

На трубопроводе в селе Кичигино в Увельском районе Челябинской области произошла авария. В результате чего весь населенный пункт полностью лишился воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в субботу, 25 марта, воды нет до сих пор. Даже в местной школе и социальном приюте. В связи с этим сегодня отменили занятия. Коммунальщики место аварии уже обнаружили, однако не торопятся с устранением ее последствий.

«Вода отсутствует до сих пор. Вчера школьники вышла с каникул, а уже сегодня занятия отменяют. Есть лишь небольшой ключ, которым спасаются те, у кого есть собственный транспорт. Но в селе немало пожилых людей, а подвоз воды не организован, – цитирует «Первый областной» местных жителей. – На месте аварии что-то раскопали, но как только закончился рабочий день, все прекратилось. Это ведь аварийная ситуация, такие проблемы надо решать как-то более оперативно. Уже четыре дня нельзя ни поесть, ни помыться, ни сходить в туалет».

В поселковой администрации заявляют, что работы по устранению последствий аварии проводятся. Замглавы Кичигинской администрации Ирина Тищенко даже заверила: работы ведутся довольно активно. И спрогнозировав, что воду в дома жителей села, местные приют и школу удастся вернуть уже к вечеру.

Челябинск, Олег Кирьянов

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