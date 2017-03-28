В Магнитогорске мошенница обманула предпринимателей на 1,7 миллиона рублей

Публикации за 28.03.17

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела 44-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, работая в организации, занимающейся предоставлением услуг по юридическому сопровождению сделок с недвижимым имуществом, подозреваемая похитила у нескольких клиентов в сумме более 1,7 миллиона рублей. А руководству предприятия представила фиктивную отчетность о проделанной работе. В результате ее незаконных действий трое предпринимателей из Магнитогорска понесли ущерб в размере 30 тысяч, 250 тысяч, и 1 миллиона 440 тысяч рублей.

Сейчас материалы этого дела направлены в суд, сама обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Кроме того, в соответствии с ходатайством следователей, в обеспечение гражданского иска суд наложил на ее имущество арест.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

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