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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

А снег и ныне там: воды, отравленные дорожными реагентами и мусором, могут попасть в реку Миасс

А снег и ныне там: воды, отравленные дорожными реагентами и мусором, могут попасть в реку Миасс

Река Миасс в Челябинске может быть существенно загрязнена талыми водами с полигона на Радонежской улице. Именно сюда в течение всей зимы свозился собранный на дорогах снег с реагентами. В минувшем году ручьи от таящего снега затопили улицы и промышленные площадки, расположенные по соседству. Министерство экологии и природопользование обязало городскую администрацию решить данную проблему. Но снег и ныне там.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке площадь 20 гектар навалы из грязного снега достигают высоты в три этажа. Вместе с ними сюда свозились и отходы с городских улиц – бытовой мусор, обломки щеток снегоуборщиков, остатки бамперов и прочих частей после ДТП, даже сбитые на дорогах животные.

По словам главы экологического фонда «Моя планета» Виталия Безрукова, в минувшем году снега здесь было значительно меньше, весной он начал подтапливать расположенные рядом предприятия и жилые здания. На некоторых площадках воды было по колено. Талая вода с возвышенности, на которую сваливали собранный снег, уходила в сторону Свердловского тракта и по ливневой канализации попадала в Миасс. «Мы неоднократно предупреждали местные власти об этой проблеме, тем более, что в этот раз снега здесь значительно больше. Теперь нужно принимать меры, дабы предотвратить повторение прошлогодней истории», – заявляет Безруков.

По его словам, официальная свалка снега в районе Радонежской улицы уже переполнена, поэтому отходы даже начали складировать незаконно – через дорогу от свалки возле карьера.

Челябинск, Олег Кирьянов

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