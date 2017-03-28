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Челябинск

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Публикации за 28.03.17

В Челябинске алиментщик уплатил более полумиллиона рублей, чтобы не стать мошенником

В Челябинске алиментщик уплатил более полумиллиона рублей, чтобы не стать мошенником

Более 500 тысяч рублей наличными выплатил житель Челябинска, чтобы погасить задолженность по алиментам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, когда мужчина пропал из поля зрения приставов, его объявили в розыск. Найти неплательщика алиментов удалось, тогда же было установлено, что в его собственности имеется купленный не так давно автомобиль Volkswagen. Транспортное средство сразу же ограничили в праве регистрационных действий, а самого должника – в праве управления им и выезда за пределы страны.

В скором времени мужчина, проживающий в Краснодаре, самостоятельно связался с приставками. Как оказалось, он не так давно продал свой автомобиль, а новый владелец, выяснив, что транспорт находится под обременением, пригрозил написать в прокуратуру заявление о мошенничестве. Дабы этого не произошло, должнику пришлось погасить задолженность по алиментам в размере 565 тысяч рублей.

Деньги приставам он отправил со своим отцом и пообещал регулярно оказывать финансовую помощь бывшей супруге и ребенку.

Челябинск, Олег Кирьянов

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