В Челябинске алиментщик уплатил более полумиллиона рублей, чтобы не стать мошенником

Публикации за 28.03.17

Более 500 тысяч рублей наличными выплатил житель Челябинска, чтобы погасить задолженность по алиментам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, когда мужчина пропал из поля зрения приставов, его объявили в розыск. Найти неплательщика алиментов удалось, тогда же было установлено, что в его собственности имеется купленный не так давно автомобиль Volkswagen. Транспортное средство сразу же ограничили в праве регистрационных действий, а самого должника – в праве управления им и выезда за пределы страны.

В скором времени мужчина, проживающий в Краснодаре, самостоятельно связался с приставками. Как оказалось, он не так давно продал свой автомобиль, а новый владелец, выяснив, что транспорт находится под обременением, пригрозил написать в прокуратуру заявление о мошенничестве. Дабы этого не произошло, должнику пришлось погасить задолженность по алиментам в размере 565 тысяч рублей.

Деньги приставам он отправил со своим отцом и пообещал регулярно оказывать финансовую помощь бывшей супруге и ребенку.

Челябинск, Олег Кирьянов

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