Транспортная компания компенсирует 900 тыс рублей за груз, отданный аферистам

Публикации за 28.03.17

Экспедиционная компания, потерявшая груз клиента будет вынуждена выплатить компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Такой вердикт вынес Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла еще в минувшем году. Предприниматель заключил с экспедиторами договор, в соответствии с которым груза должны были доставить из Челябинска в Ярославль. Однако, пытаясь отследить путь товара, заказчик понял, что груз был выдан совершенно постороннему лицу.

Представители компании-перевозчика заявили, что получивший от имени владельца груз человек, предъявил им паспорт и рукописную доверенность от последнего. Однако владелец груза утверждает, что никому и никогда не поручал получить отправленный им товар. На это перевозчик заявил, что не несет ответственности за выдачу товара по подложным документам, сообщает «31tv». .

Суд установил, что в накладной к перевозимому грузу были указаны контакты одного единственного получателя. Но за грузом явился другой человек. Однако отправителю никто не позвонил и не спросил, можно ли отдать товар иному лицу.

Отметим, что изначально предприниматель проиграл суд экспедиторам, однако апелляционная инстанция удовлетворила его исковые требования в полном объеме.

Челябинск, Олег Кирьянов

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