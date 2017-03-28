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Публикации за 28.03.17

Транспортная компания компенсирует 900 тыс рублей за груз, отданный аферистам

Транспортная компания компенсирует 900 тыс рублей за груз, отданный аферистам

Экспедиционная компания, потерявшая груз клиента будет вынуждена выплатить компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Такой вердикт вынес Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла еще в минувшем году. Предприниматель заключил с экспедиторами договор, в соответствии с которым груза должны были доставить из Челябинска в Ярославль. Однако, пытаясь отследить путь товара, заказчик понял, что груз был выдан совершенно постороннему лицу.

Представители компании-перевозчика заявили, что получивший от имени владельца груз человек, предъявил им паспорт и рукописную доверенность от последнего. Однако владелец груза утверждает, что никому и никогда не поручал получить отправленный им товар. На это перевозчик заявил, что не несет ответственности за выдачу товара по подложным документам, сообщает «31tv». .

Суд установил, что в накладной к перевозимому грузу были указаны контакты одного единственного получателя. Но за грузом явился другой человек. Однако отправителю никто не позвонил и не спросил, можно ли отдать товар иному лицу.

Отметим, что изначально предприниматель проиграл суд экспедиторам, однако апелляционная инстанция удовлетворила его исковые требования в полном объеме.

Челябинск, Олег Кирьянов

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