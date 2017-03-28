Магнитогорский «Металлург» увеличивает счет в финале Восточной конференции КХЛ

Публикации за 28.03.17

Казанский «Ак-Барс» ничего не смог противопоставить

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игроки принимающего магнитогорцев «Ак-Барса» начали игру довольно агрессивно, и уже на 2-й минуте обрушились на ворота Василия Кошечкина. Но голкипер лидера Восточной конференции оказался неприступен.

Натиск хозяев вратарь «Магнитки» сдерживал до середины первого тайма. Но на 12-й минуте нападающий гостей получает двухминутный штраф за подножку. Полминуты спустя форвард «Металлурга» получил повреждение, и казанцы бросились штурмовать ворота Василия Кошечкина впятером против трех. В итоге Иржи Секач подхватил отскок шайбы в центре зоны магнитогорцев и отдал пас Джастину Азеведу, который с левого края отправил шайбу в пустой угол гостей – 1:0, «Ак-Барс» повел в счете. С минимальным преимуществом хозяев клубы отправились в раздевалку.

Во втором периоде картина поединка изменилась. Если в первой 20-минутке удалялись только магнитогорцы, то во второй фолить начали хоккеисты «Ак-Барса». В итоге на первые 10 минут второго периода на одного удаленного магнитогорца пришлось трое казанцев. Наконец, на 32-й минуте матча Данис Зарипов и Крис Ли разыгрывают большинство, и Сергей Мозякин сравнивает счет в игре – 1:1. С этими цифрами на табло хоккеисты и уходят на второй перерыв.

В заключительной двадцатиминутке обе команды пошли на обострение игры. В итоге первыми отличились хозяева. На исходе 46-й минуты нападающий хозяев Михаил Глухов красиво обходит защитника «Магнитки», делает прострел на пятак, и шайба, не без стараний игроков «Ак-Барса» оказывается в воротах Кошечкина – 2:1.

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Ничего не предвещало неприятностей «Ак-Барсу». Но на закате матче магнитогорцы активизировались. Сначала на 57-й минуте игроки «Металлурга» серьезно досаждают: «землю» предложили для обеспечения паломнических поездок. А спустя 2 с половиной минуты Данис Зарипов оформляет дубль и выводит гостей вперед – 3:2.

На последней минуте матча тренер хозяев решается поменять голкипера на шестого полевого игрока. Но ворота магнитогорцев не покоряются «Ак-Барсу» – 3:2 в пользу гостей, и «Металлург» ведет в серии плей-офф со счетом 3:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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