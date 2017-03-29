В Копейске школьники разгромили стройку (ФОТО)

Публикации за 29.03.17

В Копейске подростки разгромили стройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Фото: «Подслушано Копейск»

«Сегодня мы стали свидетелями того, как школьники в возрасте 12-14 лет разворовали местную стройку, расположенную на проспекте Славы. Подростки выламывали в будках окна, крушили имущество, вытаскивали оттуда инструменты. Родители, проводите с детьми беседы, потому как за такие действия может пострадать ваш семейный бюджет», – прокомментировал автор фотографии.

«Всё начинается с малого, потом подрастут, займут руководящие посты и будут в более крупных размерах воровать дальше», – отреагировали на ситуацию копейчане.

Эти события, вероятнее всего, имели место в минувший понедельник. В полиции о появившейся в сети информации знают, но заявляют, что заявлений о краже ни от кого не получали.

Копейск, Олег Кирьянов

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