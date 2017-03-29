В Копейске наркодилеры устроили массовое ДТП

Публикации за 29.03.17

Массовая дорожная авария произошла на одной из дорог Копейска. Трое челябинцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, на автомобиле «Форд» пытались скрыться от погони, устроенной сотрудниками ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ я МВД РФ по Челябинской области, на одном из перекрестков подозреваемые разбили сразу шесть автомобилей, к счастью, обошлось без пострадавших.

В иномарке с тремя задержанными мужчинами в возрасте 29-39 лет, стражи порядка изъяли почти восемь грамм вещества, которое, которое оказалось новым опасным видом наркотика под названием карфентанил.

В отношении задержанных открыты уголовные производства, двое из них содержатся в ИВС, третий – отпущен под подписку о невыезде.

Копейск, Олег Кирьянов

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